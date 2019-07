JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Sherina Munaf membagikan awal mula dia jatuh cinta pada buku dan kegiatan membaca. Blakblakan, mantan penyanyi cilik tersebut mengaku, awalnya tidak suka membaca.

“Dulu (baca) buku-buku tak bergambar. Isinya, tulisan doang dan tebal. Sangat mengintimidasi kemampuan saya untuk konsentrasi,” ujar Sherina dalam sebuah video wawancara dengan Fenty Effendy dalam menyambut Hari Anak Nasional yang diunggahnya di Instagram, pada Minggu (21/7/2019).

Namun kemudian, menurut Sherina, dia terperangkap dalam dunia membaca buku dan tidak menyesal dengan kondisi tersebut. “Jangan lekas terintimidasi dengan buku karena anggapan, 'Ah baca buku susah dan bosan. Cuma buat orang pinter doang'. Justru orang jadi ‘pintar’ karena selain rajin, mereka juga memuaskan rasa ingin tahu dengan MEMBACA BUKU,” ungkapnya menambahkan.

Tak hanya memetik manfaat berupa pengetahuan yang bertambah, melalui kegiatan membaca pemeran Anggini dalam film Wiro Sableng ini pun menemukan sebuah kebahagiaan. Hal tersebut lantaran Sherina mengawali hobi membacanya dengan buku yang membahas apa yang dia sukai.

“Awali dengan buku tentang apapun yang topiknya kamu suka! Tebal, tipis, who cares? Lagipula kamu baca bukan untuk meng-impress orang lain ‘kan? Pengalaman ini eksklusif untuk dirimu seorang lho. Treat yourself with a good book!"*

