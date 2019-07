LOS ANGELES - Netflix resmi menayangkan trailer perdana serial The Witcher. Lewat video berdurasi 2 menit, Netflix memperkenalkan karakter sentral dalam The Witcher, Geralt of Rivia yang diperankan Henry Cavill.

Tak hanya mempertontokan wujud Geralt yang diperankan Cavill, Netflix juga sedikit memberi gambaran akan alur cerita The Witcher. Secara umum, The Witcher akan menggambarkan kisah magis Geralt yang ditakdirkan melawan serangkaian kekuatan jahat.

Dari tayangan singkat, dipastikan bahwa alur kisah The Witcher bakal penuh dengan kekuatan ilmu hitam serta makhluk-makhluk raksasa dalam mitos.

Serial The Witcher jadi salah satu tayangan Netflix yang kemunculannya sangat dinantikan. Tak sedikit yang memprediksi bahwa The Witcher akan jadi favorit baru pemirsa setelah berakhirnya serial Game of Thrones.

Pemilihan Henry Cavill sebagai pemeran utama The Witcher bukan tanpa alasan. Aktor asal Inggris ini adalah salah satu penggemar berat game The Witcher. Kisah The Witcher sendiri diadaptasi dari novel karya Andrzej Sapkowski. Sebelum diangkat ke layar kaca, The Witcher juga sempat dijadikan game serial RPG dibawah naungan CD Projekt Red yang diterbitkan Atari. Baca juga: Trailer Walking Dead Season 10 Suguhkan Pertempuran Besar The Whisperers Selain Henry Cavill, The Witcher juga dibintangi Freya Allan, Anya Chalotra, Adam Levy, Jodhi May, Bjorn Hlynur Haraldsson, MyAnna Burring dan Anna Shaffer. Serial tersebut diperkirakan akan mulai tayang di Netflix pada akhir 2019.