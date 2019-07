JAKARTA - Eva Celia meramaikan gelaran We The Fest (WTF) 2019 hari kedua di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/7/2019). Sebagai aksi pembuka, Eva membawakan dua lagu dari album pertamanya And So It Begins.

Dalam lanjutan penampilannya, Eva Celia juga sempat membawakan beberapa karya Barasuara. Lagu Hagia dan Sendu Melagu Eva gabungkan dengan single Kala Senja miliknya.

Tak hanya menyanyikan karya-karya yang biasa dia tampilkan di atas panggung, Eva Celia juga memberikan sajian spesial. Sebagai bentuk apresiasi atas kesempatan tampil di WTF 2019, Eva membawakan satu lagu yang belum pernah dirilis ke publik.

“Itu lagu baru,” ucapnya usai menyelesaikan nyanyian.

Lantaran belum resmi dirilis, Eva Celia memilih tidak menyebutkan judul lagu barunya. Dia hanya memberi sedikit bocoran bahwa lagu tersebut kelak akan masuk daftar playlist album terbarunya.

“Nanti akan ada di album kedua gue,” kata Eva lagi.

Aksi panggung Eva Celia di WTF 2019 ditutup dengan single teranyarnya yang bertajuk A Long Way. Untuk terakhir kali, Eva mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah memadati area sekitar panggung.

"Thank you so much everybody," kata putri Sophia Latjuba seraya melambai ke arah kerumunan.