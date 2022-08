JAKARTA - Deretan buku bacaan favorit Eva Celia berikut ini layak masuk dalam daftar koleksi bacaan Anda untuk mengisi waktu luang. Berikut bocorannya rekomendasinya.

1.All About Love: New Visions – Bell Hooks

Buku nonfiksi yang dirilis pada 2000 ini menyuguhkan pembahasan seputar cinta dalam masyarakat modern. Buku setebal 272 halaman tersebut mengawinkan anekdot pribadi dengan psikologis dan filosofis untuk memperkuat argumennya.

2.Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

Pertama kali dirilis pada 1953, novel dystopia ini terbagi atas tiga bagian: The Hearth and the Salamander, The Sieve and the Sand, dan Burning Bright. Kisahnya tentang masyarakat Amerika di masa depan yang dijauhkan dari buku. Petugas pemadam kebakaran akan menghanguskan buku apapun yang mereka temukan.

3.Woman Code – Alisa Vitti Sebagai pakar kesehatan holistik, Alisa Vittin memberikan pandangan dan tips menjaga kesehatan dan vitalitas kepada kaum hawa lewat buku Woman Code: Perfect Your Cycle, Amplify Your Fertility, Supercharge Your Sex Dive and Become A Power Source. Adapun solusi yang ditawarkannya adalah dengan melakukan perubahan pola makan dan gaya hidup. Buku ini dibuatnya setelah bergelut dengan sindrom ovarium polikistik (PCOS). 4.The Uninhabitable Earth – David Wallace Wells Bertema pemanasan global, buku ini diadaptasi dari artikel jurnalis David Wallace Wells berjudul The Uninhabitable Earth yang dirilis New York Magazine, pada 2019. Dalam buku ini, Wells mengungkapkan dampak perubahan iklim berimbas pada kenaikan permukaan laut, kekeringan, hingga panas ekstrem. 5.The Sun and Her Flowers – Rupi Kaur Rekomendasi buku terakhir dari Eva Celia adalah The Sun and Her Flowers koleksi puisi karya Rupi Kaur. Koleksi buku puisi kedua dari Kaur ini diterbitkan pada 2017 dan terdiri atas lima bab: Wilting, Falling, Rooting, Rising, dan Blooming.*