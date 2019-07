JAKARTA - Festival musik tahunan We The Fest kembali menyapa para penggemarnya di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada hari pertamanya, Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Dul Jaelani menjadi band paling dinantikan.

Naik ke atas panggung setelah ibadah solat Maghrib, Dewa 19 langsung membuka penampilan mereka lewat lagu Restoe Boemi disambung dengan Cukup Siti Nurbaya.

Sementara Ari bertindak sebagai vokalis, Dul menggantikan posisi ayahnya sebagai keyboardis Dewa 19.

Momen paling menyentuh dari awal penampilan Dewa 19 terjadi saat mereka membawakan lagu Cinta 'kan Membawamu Kembali.

Dengan hanya diiringi keyboard dari Dul, Ari Lasso pun mendoakan Ahmad Dhani.

"Semoga ayahnya bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga," kata Ari dan diamini oleh Dul.

Ahmad Dhani biasanya tampil ketika Dewa 19 mulai aktif lagi manggung. Hanya saja, suami Mulan Jameela tersebut kini tengah mendekam di Rutan Cipinang karena terlibat dua kasus berbeda.

Pada festival musik sebelumnya, Dewa 19 bahkan membawa Ari Lasso dan Once Mikel ke atas panggung.

Untuk penampilan di We The Fest 2019, Once pun berhalangan hadir.

Namun para penonton tetap sangat antusias menyambut kehadiran Dewa 19.

Lagu-lagu hits dari album awal dibawakan dan disambut dengan meriah oleh para pengunjung yang didominasi oleh generasi milenial.