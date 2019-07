JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea awalnya ditujuk langsung oleh pihak Garuda Indonesia untuk menjadi kuasa hukum mereka atas kasus menu makanan, yang melibatkan Youtuber Rius Vernandez. Rius diketahui dilaporkan oleh anggota serikat pekerja Garuda Indonesia, lantaran mengunggah menu makanan yang ditulis tangan di atas secarik kertas, saat dirinya menaiki penerbangan kelas bisnis.

Baca Juga:

Jalin Asmara dengan Nikita Mirzani, Intip Kemesraan Sondang Pratama dengan Istri

Punya Anak di Usia 73 Tahun, Ahmad Albar Dipanggil Papa Eyang

Sebagai pengacara, Hotman Paris mengaku menolak menjadi kuasa hukum dari Garuda Indonesia lantaran menganggap masalah tersebut tak menfanfaat. Ia justru memilih menjadi mediator, hingga kasus tersebut diakhiri dengan damai.

"Hotman diminta Garuda jadi kuasa hukum tapi Hotman memilih jadi mediator dan akhirnya damai dengan Rius dan Garuda (Rius yang pakai batik yang dulu dilaporin ke Polisi)," tulis Hotman pada keterangan video di Instagramnya.

Dalam unggahannya pula, pria 59 tahun ini mengaku tak mau melawan Rius lantaran menganggap wajah Youtuber tersebut terlalu imut untuk ia lawan. Bahkan sebagai mediator, Hotman Paris diketahui berhasil membuat masalah tersebut selesai, dan pihak Garuda serta serikat pekerja, diketahui akan mencabut laporan tersebut hari ini juga.

Baca Juga:

Punya Anak di Usia 73 Tahun, Ahmad Albar Dipanggil Papa EyangÂ

Sondang Pratama Dekat dengan Nikita Mirzani, Istri Sah: Tolong Jaga Perasaan Anak Saya





"Ini imut-imut gini masa gue lawan? Saya enggak mau melawan dia. Lagian itu kasus it's not worth it untuk diterusin. Bahasa Indonesianya apa? Tidak bermanfaat untuk diterusi. Aku yang bilang, dan dia setuju. Kalau oknum pengacara lain sudah langsung minta surat kuasa, gugat, saya enggak," papar Hotman dalam unggahan video di Instagramnya.

"(Laporan polisi) Sudah, akan dicabut hari ini. Sudah dinyatakan dicabut. Yang melaporkan pribadi dari serikat pekerja namanya Aditya, jadi bukan Garuda yang melaporkan," tukasnya.