LOS ANGELES - Film The Batman siap untuk diproduksi pada 13 Januari 2020 di London, Inggris. Film ini akan digarap oleh Matt Reeves yang sebelumnya telah menggarap film War for the Planet of the Apes.

Alasan dipilihnya Matt Reeves sebagai sutradara dalam film The Batman tak lain karena pengalaman dan prestasi yang telah diukirnya. Selain menjadi penulis naskah, Matt Reeves dalam film The Batman akan lebih memfokuskan pada karakter dan kemampuan detektif Bruce Wayne dalam mengungkap sebuah masalah.

Seperti yang diketahui tokoh Batman dikenal sebagai detektif terbaik dunia dan akan di perankan oleh Robert Pattinson setelah Ben Affleck secara resmi mengundurkan diri dari peran tersebut pada awal tahun ini. Dalam rumor yang beredar berdasarkan postingan kostum dari serial televisi Batman tahun 1960-an yang diperankan Adam West.

Oswald Cobblepot alias Penguin juga akan hadir sebagai musuh utama Batman bersama dengan Riddler dan Catwoman. Kabarnya bintang film Mission : Impossible - Fallout yaitu Vanessa Kirby diincar untuk memerankan Catwoman. Namun Kirby masih belum dapat memastikan hal dalam pernyataannya pada Entertainment Tonight saat ditanyakan hal tersebut, selain itu pihak studio juga belum memberikan konfirmasi apapun terkait hal tersebut.

Diisukan pula Andy Serkis yang bekerja bersama Reeves dalam film Planet of the Apes juga akan dilibatkan untuk memerankan sebuah tokoh yang belum dapat diketahui. Sedangkan untuk tokoh Riddler sendiri masih belum banyak isu yang terkait tentangnya karena kemunculan yang masih sedikit dalam beberapa film terakhir. Lalu bagaimana kelanjutan dari pemeran film The Batman? Apakah sesuai dengan rumor yang beredar? Mari kita tunggu bersama kepastiannya pada saat peluncuran The Batman di tanggal 25 Juni 2021. Demikian seperti dilansir Comicbook.