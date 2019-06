LOS ANGELES - Aktor Batman, Robert Pattinson memutuskan untuk mundur dari salah satu proyek aktingnya akibat jadwal syuting yang berbenturan. Mengutip IndieWire, aktor asal Inggris itu akhirnya melepas proyek sekuel The Souvenir, film arahan Joana Hogg.

Pattinson terpaksa melepas film itu karena jadwal syuting yang hampir berbarengan dengan proyek arahan Christopher Nolan, Tenet. Produksi kedua film itu, menurut IndieWire akan dimulai pada Juli mendatang.

“Meskipun Robert Pattinson sangat ingin berkolaborasi dengan Joana Hogg, namun jadwal kerjanya sangat tidak memungkinkan. Lewat telefon,dia sudah menyampaikan kesediaannya untuk bergabung dengan proyek Hogg lainnya di masa depan,” kata tim manajemen sang aktor seperti dikutip dari IndieWire, pada Senin (24/6/2019).

Sekadar informasi, versi original The Souvenir memenangkan Grand Jury Prize dalam Festival Film Sundance pada Februari 2019. Inilah yang membuat Hogg mengantongi izin untuk segera menggarap sekuelnya.

Sementara proses syuting Tenet akan dilakukan di lima negara: Amerika Serikat, Estonia, Inggris, Italia, dan India. Selain Pattinson, Christopher Nilan akan menggandeng aktris senior asal India Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clemence Poesy, Michael Caine, dan Elizabeth Debicki dalam film tersebut.

Kabarnya, setelah menyelesaikan syuting Tenet, Robert Pattinson harus bergegas menjalani pengambilan gambar The Batman bersama sutradara Matt Reeves. Pasalnya, film yang juga diproduseri Ben Affleck itu akan memulai masa pra-produksi pada musim panas 2019.

Seperti telah dilaporkan Okezone sebelumnya, The Batman tidak akan mengadaptasi jalan cerita komik Year One. “Kami akan membuat cerita yang benar-benar Batman. Kali ini, kisahnya akan lebih emosional,” ujar Reeves.

Sutradara 53 tahun itu menambahkan, “The Batman adalah cerita tentang bagaimana Bruce Wayne menjadi detektif terhebat di dunia. Sesuatu yang aku tahu tentang karakter itu sejak kecil dan membuat aku jatuh cinta pada Batman.”

The Batman yang akan memasang Robert Pattinson sebagai lakon utamanya ini rencananya akan dirilis pada 25 Juni 2021. Proyek ini akan meramaikan daftar rilis film-film DCU hingga 3 tahun ke depan.

Film Joker akan debut pada 10 Oktober 2019, dilanjutkan dengan Birds of Prey (7 Februari 2020), Wonder Woman 1984 (5 Juni 2020), The Suicide Squad (6 Agustus 2021), hingga Aquaman 2 (16 Desember 2022).*