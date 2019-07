JAKARTA - The Adams menjadi salah satu pengisi acara We The Fest 2019. Grup musik asal Jakarta tersebut tampil di This Is Banana Stage, setelah sebelumnya diisi oleh Sore.

Meski tak semegah panggung utama, para penonton tetap dibuat riuh lewat lagu-lagu yang didendangkan The Adams. Grup ini memulai aksinya sekitar pukul 19.25 WIB dengan melantunkan Selamat Pagi Juwita.

Baca juga: Tampil di We The Fest 2019, Dewa 19 Suguhkan 9 Lagu

Lagu Selamat Pagi Juwita menjadi magnet kuat bagi penonton yang sedang beristirahat di sekitar area panggung. "Hey WTF, kita ketemu lagi nih. Senang sekali keriaan dan festivalnya semakin mantap," ujar Saleh Husein atau akrab disapa Ale dari atas panggung.

The Adams terlihat tak ingin menyia-nyiakan animo penonton di hadapan mereka. Ale cs langsung membawakan satu lagu dengan tempo cepat dari album terbarunya, 'Agterplaas'. Lagu berjudul Pelantur itu pun semakin membuat penonton berjingkrak.

Usai Pelantur, The Adams mengajak para penggemarnya bernostalgia dengan lagu-lagu lama mereka. Waiting, Gelap Malam, hingga Hanya Kau adalah tiga dari deretan lagu hits mereka yang didendangkan malam ini.

Masa-masa dan Timur menjadi penampilan The Adams selanjutnya, sebelum ditutup dengan tembang Konservatif. Lagu tersebut memang kerap menjadi senjata pamungkas The Adams dalam berbagai panggung.*

Baca juga: Ari Lasso Doakan Kebebasan Ahmad Dhani di Panggung We The Fest 2019

(SIS)