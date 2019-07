JAKARTA - Dewa 19 tampil sebagai band kedua di We The Fest Stage setelah acara dibuka oleh Fourtwnty. Minus Ahmad Dhani dan Once Mikel, Dewa 19 tetap tampil memukau di atas panggung.

Dewa 19 total membawakan sembilan buah lagu di hadapan para penggemarnya. Restoe Boemi, Cukup Siti Nurbaya, dan Satu Hati menjadi tiga lagu pembuka pada Jumat (19/7/2019) malam.

“Apa kabar semuanya? Keren ya panggungnya di bagi di depan, tengah, sama belakang tapi mudah-mudahan semua nggak berantem. Semua tetap satu hati,” ujarnya sembari memainkan intro lagu Satu Hati.

Arjuna Mencari Cinta menjadi lagu selanjutnya yang dibawakan oleh Dewa 19. Lagu ini terasa sedikit berbeda ketika dibawakan Ari, karena identik dengan lengkingan khas Once. Tak lama setelah itu, Ari pun mengajak penonton menyalakan flashlight dari ponsel masing-masing.

“Gue boleh punya permintaan enggak? Gue pengin nyanyi ditemani flashlight. Coba nyalaka ya adik-adik tersayang. Gue pasang di Instagram biar followers gue nambah,” ujar Ari bernada kelakar.

Cinta 'Kan Membawamu Kembali menjadi tembang selanjutnya yang dinyanyikan Ari. Kali ini, dia berduet bersama Dul Jaelani, yang menggantikan posisi Ahmad Dhani. Pupus, Roman Picisan, dan Kangen kemudian membawa penonton bernyanyi bersama dengan penuh semangat.

Separuh Nafasku menjadi lagu penutup perjumpaan Dewa 19 di panggung We The Fest 2019 malam ini. Selain Dewa 19, We The Fest 2019 juga diramaikan band lainnya seperti Fourtwnty, Sore, The Adams, dan musisi luar negeri seperti Troye Sivan, dan San Holo. We The Fest 2019 digelar selama 3 hari berturut-turut di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.