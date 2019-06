JAKARTA - Festival musik terbesar se-Asia Tenggara, We The Fest akan kembali digelar di pertengahan bulan depan. Pada gelaran yang keenam, festival musik yang di promotori oleh Ismaya Live ini akan menghadirkan sejumlah musisi papan atas, baik dari dalam maupun luar negeri.

Tercatat hingga saat ini, ada 23 musisi internasional dan 29 musisi Indonesia, yang akan tampil di We The Fest 2019 yang berlokasi di JIExpo Kemayoran, pada 19-21 Juli mendatang. Sebut saja Rae Sremmurd, Anne-Marie, Bazzi, Daniel Caesar, DEAN, Dipha Barus, RAN, Tulus, Endah N Rhesa, hingga Dewa 19 feat Dul Jaelani.

Hadir dalam konfrensi pers kedua WTF 2019, DJ Dipha Barus yang juga akan mengisi acara tersebut mengungkap bahwa akan ada hal menarik yang bakal ia sajikan dalam pertunjukannya. Ia pun menjanjikan pertunjukan berbeda dari penampilannya di WTF tahun sebelumnya.

"Yang beda banget sih gue bakal main live set. Main semuanya. Kayak formatnya, format band electronic, ada synth, drun machine, brass section, dan gue bawa 20 choir," ungkap Dipha Barus, saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan.

Tak hanya sampai disitu, Dipha Barus juga mengaku akan sekaligus merilis sebuah single terbarunya dalam WTF 2019.

"Pas dihari itu single yang terkahir gue keluarin, single pribadi gue, Money Honey pas di WTF besok, gue akan ngeluarin single baru. Premierenya di WTF," jelasnya.

"Selain itu ada mystery guest yang akan gue bawa. Ini juga kayak special show, jadi ada merchandise spesial juga dan presale before WTF," timpalnya.

Jelang pagelaran We The Fest 2019, pihak penyelenggara juga merilis sebuah aplikasi smartphone yang sudah mulai dapat diunduh melalui Play Store dan App Store.

Aplikasi We The Fest yang merupakan rangkaian dari Beyond The Music ini sendiri akan diisi oleh berbagai macam fitur menarik, seperti activations, jadwal masing-masing musisi, hingga chatting room bagi para pengunjung agar dapat lebih mudah bertemu di venue acara.

Tak hanya itu saja, Beyond The Music yang diusung WTF 2019 juga Akan menampilkan berbagai hal menarik yang sayang untuj dilewatkan. Diantaranya Art Vilkage, WTF Cinema Club, WTF Con, Arts by Vivien Poly, Cabana Banana, Sama Bisa Bisa Sama, sampai WTF Post Office.

Penasaran dengan keseruan WTF 2019? Jangan lupa beli tiketnya melalui www.wethefest.com/tiket, mulai dari Rp 680.000 hingga Rp.7 juta.

(edh)