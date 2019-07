SEOUL - Setelah nyaris tiga tahun tak bertemu usai adu akting di Goblin, Jung Hae In dan Kim Go Eun dipertemukan kembali lewat film Tune in For Love. Rasa bahagia sama-sama dirasakan oleh Jung Hae In dan Kim Go Eun karena bisa bekerja sama lagi.

Baca Juga: Jung Hae In & Kim Go Eun Beberkan Pengalaman Syuting Film Yoo Yeol's Music Album

Namun, di tengah rasa senangnya itu, Jung Hae In mengaku terselip perasaan gugup saat tahu harus beradu akting lagi Kim Go Eun. Rasa gugup itu terutama dirasakan aktor One Spring Night tersebut saat pertemuan pertama mereka untuk workshop Tune in for Love sebelum mulai syuting.

"Aku sangat gugup pada pertemuan pertama kami (untuk reuni ini). Saking gugupnya, aku tak ingat apa yang aku katakan," kata Jung Hae In seperti dilansir Soompi, Selasa (16/7/2019).

Jung Hae In mengakui bahwa Kim Go Eun menjadi salah satu alasannya mau menerima tawaran berakting di Tune in For Love. Alasan lainnya tentu karena skenario dan cerita yang bagus dari film romantis ini.

"Ketika aku membaca skenarionya, ada begitu banyak bagian yang membuatku merasa emosional. Jadi aku pikir, aku perlu melakukan proyek ini," cerita Jung Hae In.

"Yang kedua, saat aku mendengar Kim Go Eun akan ikut bermain, aku benar-benar ingin bekerja dengannya lagi dan aku ingin melakukan proyek ini karena ini adalah kesempatan untuk bisa bekerja dengannya dalam sebuah proyek yang bagus," paparnya.

Alasan serupa datang dari Kim Go Eun. Aktris yang namanya makin meroket setelah membintangi Goblin itu menyebut skenario yang bagus dan kehadiran Jung Hae In lah alasannya mau bermain di Tune in For Love. "Aku sangat senang melihatnya lagi. Kebersamaan kami di Goblin terlalu singkat, jadi aku merasa gembira bisa melihatnya lagi setelah begitu lama," ujar Kim Go Eun. Dua artis muda ini lantas menceritakan bagaimana pertemuan pertama mereka setelah lama tak bersua. Tak biasa, pertemuan pertama mereka terjadi lewat sambungan video call. Baca Juga: Dalami Agama Baru, Salmafina Sunan Hafal 10 Hukum Taurat dan Lagu Rohani Awalnya, Kim Go Eun hendal melakukan video call dengan sutradara. Tanpa diketahui sang aktris, Jung Hae In ternyata sedang bersama sang sutradara kala itu. "Pertemuan pertama kami via video call yang dihubungkan oleh sutradara kami," ungkap Jung Hae In.