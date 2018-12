Jung Hae In & Kim Go Eun Beberkan Pengalaman Syuting Film Yoo Yeol's Music Album

SEOUL - Kim Go Eun dan Jung Hae In diketahui telah merampungkan proses syuting film terbaru mereka, Yoo Yeol’s Music Album. Mengutip Soompi, proses syuting yang dimulai pada 1 September 2018, diselesaikan pada 14 Desember silam.

Kini, Kim Go Eun dan Jung Hae In duduk bersama untuk mengisahkan romansa mereka dalam film tersebut. Dalam keterangannya, Kim mengungkapkan, film Yoo Yeol’s Music Album membuatnya mengerti mengenai makna waktu dan cinta.

“Aku masih bisa merasakan nuansa Mi Soo (karakter yang diperankannya) dalam diriku. Aku rasa, tak akan bisa melupakan setiap kenangan yang kudapatkan sepanjang syuting,” kata Kim Go Eun seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (21/12/2018).

Seakan mengamini pernyataan Kim Go Eun, Jung Hae In pun menilai Yoo Yeol’s Music Album mengajarinya tentang setiap menit yang berlalu dalam kehidupan manusia. “Proses syuting sangat menyenangkan dan memberikan banyak sukacita bagiku. Aku sangat berterima kasih kepada Kim Go Eun dan berharap penonton bisa merasakan kerja keras sutradara Jung Ji Woo dalam film ini,” tutur Jung Hae In.

Sebaliknya, sutradara Jung Ji Woo juga memiliki kesan menarik tentang dua aktor utamanya. Dia mengungkapkan, Kim Go Eun dan Jung Hae In tampak sangat antusias sepanjang proses syuting. “Aku tak akan melupakan wajah ceria dan bersinar para aktor selama kami menjalani syuting.”

Sementara itu, Yoo Yeol's Music Album merupakan film romantis yang berkisah tentang seorang pemuda optimistis bernama Hyun Woo (Jung Hae In). Takdir mempertemukannya dengan seorang perempuan pekerja keras bernama Mi Soo (Kim Go Eun).

Bertemu dalam situasi yang tak terduga dan berinteraksi dalam waktu yang lama, tak lantas membuat mereka bersama. Namun mereka yakin, waktu dan cinta akan membawa mereka bersama.

Film Yoo Yeol’s Music Album merupakan proyek reuni bagi Kim Go Eun dan Jung Hae In yang pertama kali beradu akting dalam drama populer Goblin. Kala itu, Jung Hae In berperan sebagai Choi Tae Hee, cinta pertama Ji Eun Tak, karakter yang diperankan oleh Kim Go Eun.

Penampilan manis –namun singkat- Jung Hae In dalam drama itu kemudian membawanya memerankan drama While You were Sleeping pada 2017. Dari drama itu, dia singgah ke serial romantis Pretty Noona Buys Me Food yang mempertemukannya dengan aktris Son Ye Jin.

Film Yoo Yeol's Music Album dijadwalkan tayang di bioskop Korea Selatan pada 2019.*

