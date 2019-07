JAKARTA - Akting Julie Estelle di The Night Comes for Us menorehkan goresan tinta emas dalam karirnya. Berkat perannya dalam film tersebut, Julie mendapat tawaran bergabung dari International Creative Management (ICM) Partners yang menaungi sejumlah artis Hollywood.

Tak pernah terlintas di benak Julie Estelle apabila dirinya akan mendapat tawaran bergabung dari ICM Partners. Selama berkarir dari dunia akting, Julie mengaku tidak pernah berpikir untuk go internasional.

“Aku sendiri tidak pernah benar-benar merencanakan untuk go internasional, langkah apa yang harus aku ambil dan sebagainya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dalam urusan pekerjaan, Julie Estelle bahkan tidak pernah menargetkan apapun. Dia hanya berusaha melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakan rumah produksi yang menawarinya peran dalam sebuah film.

“Setiap ada tawaran bermain film, termasuk The Night Comes for Us, aku selalu melakukan yang terbaik,” terang dia.

Bahkan, Julie Estelle sendiri tidak serta merta mengiyakan saat tawaran bergabung dari ICM Partners datang. Mengingat ICM Partners adalah agensi internasional yang tidak berkantor di Indonesia. Namun berkat dukungan orang-orang terdekatnya, Julie Estelle akhirnya mantap menerima tawaran tersebut. Terlebih setelah pihak agensi meyakinkan Julie bahwa dirinya tetap bisa tinggal dan melanjutkan pekerjaannya di Indonesia. "Akhirnya aku memutuskan untuk mengiyakan karena ICM Partners juga bisa meyakinkan bahwa aku akan tetap bisa nyaman berkarir di Indonesia," tuturnya.