JAKARTA – Rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar tengah berbahagia. Pasalnya, Kimberly Ryder dan Edward Akbar akan segera dikarunia buah hati.

Lewat akun Instagram miliknya, Kimberly Ryder mengabarkan kepada netizen bahwa dirinya tengah hamil. Kabar ini disampaikan dengan suasana bahagia ditambah sedikit lelucon.

"Okay I lied. I’m not getting fat, I’m just pregnant. (Oke saya bohong. Saya tidak gemuk, saya hanya hamil),” ujar Kimberly di akun Instagram miliknya.

Dalam foto tersebut, Kimberly Ryder dan Edward Akbar terlihat begitu mesra. Edward Akbar memegang perut Kimberly Ryder yang terlihat sedikit membuncit.

Kabar ini pun membuat followers Kim dan Edward juga merasakan kebahagian. Ucapan dan doa pun disampaikan teman artis kepada Kim dan Edward. Baca Juga: Pindah Agama, Ini Pesan Salmafina untuk Sunan Kalijaga 4 Artis Ini Pindah Agama setelah Cerai, Ada yang Tiga Kali Lho?! “Akhirnyaaaa diumumkaaan sodara sodaraaah... sehat selalu yaa kamu dan baby😘❤️,” ujar Tika Bravani. “Oh My God !!! Sayangkuuu selamattt yaaaa.... 😘😘❤️❤️,” ujar Gracia Indri. Seperti diketahui, Edward Akbar menikah dengan Kimberly Ryder di Masjid Al Ihsan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 26 Agustus 2018. (aln)