JAKARTA – Rapper Rich Brian mampu membanggakan Indonesia melalui kariernya di dunia internasional. Pemilik nama Brian Immanuel Soewarno ini terkenal di Amerika melalui karya-karya terbaiknya.

Brian yang saat itu berusia 11 tahun mengawali kariernya di media sosial dengan mengunggah video-video komedi dengan sentuhan budaya Amerika. Selain ketertarikan pada video, pria berdarah Tionghoa ini juga senang mendengarkan lagu rapp yang dibawakan oleh Childish Gambino, 2 Chainz, Macklemore, dan Tyler, The Creator.

Pada tahun 2015, Brian merilis single Living The Dream yang diproduseri oleh DJ Smokey melalui saluran YouTube pribadinya. Sementara itu, Brian debut melalui lagu berjudul Dat $tick yang dia rilis pada 22 Februari 2016.

Baca juga: Ini Isi Pembicaraan Jokowi dengan Rich Brian di Istana Bogor

Karya lainnya pun dirilis Brian dalam tahun yang sama. Single keduanya, Who That Be resmi diluncurkan pada 9 Agustus 2016. Tak lama setelah itu, Brian kembali meluncurkan single ketiga bertajuk Seventeeen.

Tahun 2017 tampaknya menjadi puncak karier bagi Brian. Pasalnya, dua setahun pascadebut, Brian memulai tur perdana di Amerika.

Dalam perjalanan turnya itu, pria 19 tahun tersebut tampaknya tak berhenti untuk berkarya. Dia pun merilis single Gospel yang dibawakan bersama XXX Tentacion dan Keith Ape.

Keinginan Brian untuk memiliki album stuido pun terwujud pada 2 Februari 2018. Album bertajuk Amen itu berisikan 14 lagu yang dia tulis ketika berada di Los Angeles, Amerika Serikat.

Karier Brian pun tampaknya semakin meroket. Bahkan, pada 26 Juli mendatang, Rich Brian akan merilis album keduanya yang bertajuk The Silor. Berikut, 14 lagu yang termasuk dalam album Amen karya Rich Brian. 1. Amen 2. Cold 3. Occupied 4. Introvert (featuring Joji) 5. Attention (featuring Offset) 6. Glow Like Dat 7. Trespass 8. Flight 9. See Me 10. Enemies 11. Kitty 12. Little Prince (featuring Niki) 13. Chaos 14. Arizona (featuring August 08)