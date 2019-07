SEOUL - Jadwal Bangtan Boys (BTS) tampaknya masih akan sangat padat hingga akhir tahun nanti. Belum selesai dengan tur dunia "Love Yourself: Speak Yourself", boyband berisi tujuh member tersebut kabarnya sudah merencanakan untuk konser di Seoul, Korea Selatan.

Seorang sumber mengatakan jika BTS akan menggelar konser "Love Yourself: Speak Yourself" di Seoul pada akhir Oktober 2019. Seoul Olympic Stadium kabarnya dipilih untuk menjadi venue konser tersebut.

Seoul Olympic Stadium memiliki kapasitas lebih dari 60 ribu orang. Melihat popularitas BTS yang sudah mendunia, anak asuh BigHit Entertainment ini diyakini tak akan kesulitan untuk memenuhi venue dengan fans setia mereka.

Kabarnya BTS akan mengadakan 4 hari konser di Seoul Olympic Stadium. Namun, melihat jadwal padat BTS saat ini, Jimin cs harus benar-benar memutar otak untuk bisa menambahkan 4 hari konser di Seoul.

Mengenai rumor ini, BigHit Entertainment langsung angkat bicara. Tak ada bantahan dari agensi yang didirikan oleh Bang Shin Hyuk tersebut. BigHit hanya mengatakan mereka akan memberikan detail lebih saat jadwal BTS sudah dapat dipastikan.

Rangkaian konser Love Yourself dimulai BTS pada Agustus 2018 di Seoul. Kemeriahan konser di Seoul itu lantas dibukukan dalam film bertajuk Love Yourself in Seoul.

Kini, pelantun DNA itu tengah dalam rangkaian tur konser "Love Yourself: Speak Yourself" di Jepang. Tur dunia ini dimulai di Rose Bowl, Los Angeles, Amerika Serikat pada 4 Mei 2019.

BTS menjelajah Amerika, Eropa, dan Asia lewat tur "Love Yourself: Speak Yourself". Sayangnya, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang mereka singgahi untuk menggelar konser ini.

Meski begitu, fans BTS di Indonesia tetap dapat menikmati konser sang idol di Tanah Air dalam bentuk film. "Bring the Soul: the Movie" menjadi film ketiga BTS tentang keseruan konser mereka.

"Bring the Soul: the Movie" merupakan film dokumenter tentang perjalanan konser BTS di Eropa. Tiket film "Bring the Soul: the Movie" telah dijual secara pre-sale sejak 3 Juli 2019. Film ini akan tayang di bioskop pada 7 Agustus 2019.