LOS ANGELES – Lady Gaga berpeluang kembali beradu akting dengan Bradley Cooper. Saat ini, ia dalam pembicaraan untuk berlakon di Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Melansir HollywoodLife dari Independent, Rabu (3/7/2019), Gaga ditawari peran sebagai pacar karakter yang dihidupkan Bradley Cooper di Guardians of the Galaxy Vol. 3. Bradley adalah pengisi suara dari karakter Rocket Raccoon di seri Guardians of the Galaxy.

Nantinya, jika Lady Gaga benar-benar dikonfirmasi untuk terlibat dalam penggarapan film Guardians of the Galaxy Vol. 3, wanita 33 tahun itu akan mengisi suara layaknya Cooper. Akan sangat memungkinkan jika keduanya kembali merajut jalinan cinta seperti yang ditunjukkan dalam film mereka sebelumnya, A Star Is Born.

"Ada sebuah peluang besar Lady Gaga dan Cooper akan bekerja bersama di Guardians of the Galaxy Vol. 3. Hanya beberapa pemain yang namanya terungkap, tapi rumornya Bradley akan kembali berperan sebagai Rocket Raccoon dan Gaga sebagai pacarnya," ujar sumber yang tak disebutkan namanya.

“Walaupun karakter mereka hanya animasi, tetap saja itu dinantikan. Karena mereka adalah pasangan emas box office, akan sangat mungkin hal ini akan terjadi,” ungkapnya.

Kemesraan Lady Gaga dan Bradley Cooper memang sukses ditunjukkan oleh keduanya dalam film A Star is Born. Saking bagusnya chemistry mereka, hal itu kabarnya juga terbawa di kehidupan nyata mereka. Gaga dan Cooper terus dikaitkan, bahkan ia disebut sebagai orang ketiga yang menyebabkan berakhirnya hubungan cinta sang aktor dan Irina Shayk. Selain itu, rumor panas yang tengah berkembang menyebutkan jika Gaga tengah mengandung anak Cooper. Baca Juga: Ussy Sulistyawaty Beli Lingerie Menerawang demi Bahagiakan Andhika Pratama Rumor itu muncul setelah foto Gaga dan Cooper menjadi sampul dalam majalah In Touch. Dalam foto itu, sang Mother Monster tengah memegang perutnya bersama dengan Cooper yang memeluknya dari belakang. Lebih dari itu, perut Gaga terlihat membuncit, layaknya wanita yang tengah hamil.