JAKARTA – Kim Jae Hwan sukses menggelar acara bertajuk Fan Meeting MIN: D yang diselenggarakan Sabtu 29 Juni 2019 di Istora Senayan, Jakarta. Dari pertemuannya bersama penggemar selama hampir 3 jam, Jae Hwan mengungkap banyak sisi kehidupan pribadinya kepada mereka yang hadir beberapa waktu lalu.

Hadir pertama kalinya sebagai solois, Kim Jae Hwan awalnya merasa gugup, karena baginya panggung itu cukup besar baginya sendiri. Mengingat dulu, ia tampil bersama 10 member lainnya dalam Wanna One.

Baca Juga:

Menitikan Air Mata, Fairuz A Rafiq Beberkan Konten Asusila Galih Ginanjar

Jessica Iskandar Foto Mesra dengan Richard Kyle, Netizen: Terlalu Nafsu

“Aah, menjadi penyanyi solo dan harus tampil sendiri, awalnya menjadi pikiran saya. Tapi saya berharap bisa tampil maksimal dan mengisi kekosongan panggung. Karena ada rasa nyaman saat saya kemudian ditonton oleh kalian semua, terima kasih,” ungkapnya di atas panggung.

Selain bercerita mengenai perasaannya tampil secara perdana di Indonesia sebagai solois, Kim Jae Hwan juga berbagi cerita dalam segmen Question and Answer. Tentang seperti apa pertemanannya dengan mantan member Wanna One lain, aktivitas yang sering dilakukan hingga rencananya di masa depan. Lantas hal apa saja yang diungkapkan oleh pelantun Begin Again ini? Berikut ulasannya.

1. Pertemanan ala Kim Jae Hwan





Di atas panggung, Kim Jae Hwan mengatakan jika dirinya butuh waktu selama hampir setahun untuk bisa dekat dengan seseorang. Maka dengan member Wanna One lainnya, pria 23 tahun itu merasa nyaman mengingat jika mereka sudah lebih dari 2 tahun bersama.

“Dengan semua (member) aku dekat, karena kami memiliki group chat, jadi kalau aku merasa rindu, kami bisa saling berbalas pesan. Biasanya aku bertanya kabar, hal apa yang membuatmu bahagia? Kalau dia merasa lelah aku akan menyemangatinya,” ujar Jae Hwan.

Menariknya lagi, saat Kim Jae Hwan mengatakan jika ia sudah merasa nyaman dengan seseorang, pria yang piawai dengan gitar akustik ini akan mudah menemani seseorang saat makan. “Walaupun aku sudah merasa kenyang, tapi aku akan temani dia. Soalnya tidak enak rasanya kalau makan sendiri,” imbuhnya.

2. Aktivitas Kim Jae Hwan

Memulai debutnya sebagai solois, Kim Jae Hwan punya pekerjaan besar untuk membuat lagu yang akan dipersembahkan kepada penggemarnya. Untuk itu, Jae Hwan pun bekerja keras menciptakan melodi serta lirik saat punya waktu luang. “Aku biasanya menciptakan bait lagu dengan gitar sebelum tidur,” katanya. Namun disibukkan dengan jadwal kegiatan serta mempromosikan album solo perdana, Another, bukan berarti jika Kim Jae Hwan tidak mempunyai waktu senggang. Dikatakan olehnya, ia sangat menyukai permainan gim mulai dari di handphone hingga playstation. “Aku bisa duduk saja dan main sendiri. Lalu kalau sudah main, dunia ini jadi berbeda." kata Jae Hwan. Aktivitas menarik lainnya yang kerap dilakukan oleh Kim Jae Hwan adalah saat ia akan tidur. Sebagai rutinitas, Jae Hwan akan memasukkan air ke salah satu lubang di hidungnya dan mengeluarkannya di lubang hidung lainnya. “Itu bisa mencegah flu,” jelasnya. 3. Travel ala Kim Jae Hwan

Kim Jae Hwan mengaku tidak butuh banyak barang saat ia bepergian, beberapa yang menjadi hal wajib baginya adalah alat makan, penutup mata, masker dan handphone. Untuk menghabiskan waktu selama di pesawat, Jae Hwan akan mulai bermain gim kesukaannya. “Dulu sih nonton film, tapi karena hanya 2 jam, aku jadinya lebih suka main gim. Tahu-tahu sudah sampai dan enggak terasa," katanya. Kim Jae Hwan menambahkan jika saat ia tengah melakukan perjalanan, pelantun Designer ini juga kerap menamai sandal hotel dengan tulisan ‘Kim Jae Hwan Only'. “Itu sebagai penanda aku pernah ada di sana, hahaha,” ujar Jae Hwan yang kemudian disambung dengan tertawa yang khas. 4. Rencana masa depan Kim Jae Hwan

Kim Jae Hwan memulai debutnya sebagai penyanyi dalam acara Produce 101 season 2 yang kemudian mempertemukannya dengan 10 orang lain hingga terbentuklah boy group Wanna One. Namun 2 tahun berselang, kontrak Wanna One selesai dan masing-masing membernya punya pilihan hidup mereka sendiri, termasuk Kim Jae Hwan. Pria yang dikenal sebagai sosok yang kocak ini, juga melanjutkan cita-citanya sebagai penyanyi dengan debut sebagai solois. ia pun kemudian merilis album perdana Another pada Mei 2019. Namun jika bukan menjadi penyanyi, adakah cita-cita lain yang ingin diwujudkan Kim Jae Hwan? "Karena aku suka sekali makan, aku ingin belajar masak. Di sini ada yang mau mengajariku masak? Hahaha. Tapi main iklan boleh juga.” kata Jae Hwan. Ia menambahkan, “Aku telah mencoba berbagai hal seperti menyanyi, menari, bermain musik dan menciptakan lagu. Semua hal menyenangkan, tapi sepertinya aku ingin fokus di musik dan bisa menjadi penghibur atau teman kalian semua di saat bersedih. Jadi harap tunggu karyaku selanjutnya ya."