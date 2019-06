JAKARTA - Kim Jae Hwan akhirnya undur diri dari gelaran Fan Meeting MIN: D yang digelar hampir tiga jam sejak pukul 19.20 WIB. Banyak kejutan tak terlupakan yang terjadi di acara yang bertempat di Istora Senayan, Sabtu (29/6/2019), tersebut.

Baca juga: Unik, Teuku Wisnu Kemas Kajian Keagamaan dalam Bentuk Teatrikal

Acara Fan Meeting dibuka dengan tarian enerjik Kim Jae Hwan lewat lagu Designer, sukses membawa semangat penggemar yang hadir. Tak cukup sampai di situ, Jae Hwan pun berbagi cerita seputar kehidupan pribadinya kepada semua penggemar yang memadati Istora.

"Aku senang sekali, tapi merasa gugup. Karena ini menjadi Fan Meeting pertama dan saya sangat menantikan acara ini. Untungnya ada WIN: D yang sudah saya anggap sebagai keluarga," kata Jae Hwan di atas panggung.

 

Selain Designer, mantan personel Wanna One ini menyanyikan beberapa lagu diantaranya My Star, Love You Still, juga beberapa lagu cover yakni Knockin On Heavens Door dengan gitar elektrik, hingga Neighbors Know My Name.

Baca juga: Imbas Arisan Sosialita, Krisna Mukti Dituduh Nunggak Rp1 Miliar

Sebuah kejutan kemudian dihadirkan penggemar Indonesia untuk Jae Hwan. Dalam video yang diputar, mereka berharap agar pria 23 tahun itu tak pernah berhenti semangatnya.

"Menangislah kalau kau merasa bersedih, merasa lelah pun tak apa. Kami berjanji akan selalu ada untukmu," kata penggemar.

Menutup perjumpaannya, pria 23 tahun ini menyanyikan lagu andalan, Begin Again dengan gitar akustik. Momen ini sukses membuat penggemar menggoyangkan lighsticknya dan bernyanyi bersama.   "Aku cinta kalian, mantul!" menjadi kata pamungkas yang diucapkan oleh Jae Hwan sebelum pamit. Namun jika penggemar saja bisa memberikan kejutan, Kim Jae Hwan pun melakukan hal serupa. Hi touch atau tos, yang hanya bisa dilakukan untuk kategori VIP dan 1, kini bisa dilakukan oleh semua penggemar. "Rasanya bisa hi touch sama Jae Hwan seperti mimpi. Lihat dia tadi senang dan menghibur banget. Semoga bisa kembali ke Indonesia," ungkap Eka, penggemar yang berasal dari Malang.