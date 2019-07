SEOUL - D.O EXO mulai menjalankan wajib militer pada Senin 1 Juli 2019. Secara diam-diam, pemilik nama asli Do Kyungsoo ini memasuki pusat pelatihan militer dan akan menerima pelatihan dasar selama 5 minggu.

D.O akan menjalan wajib militer nantinya sebagai tentara aktif. Pria 26 tahun ini menjadi member kedua EXO yang menjalani wajib militer setelah Xiumin yang telah lebih dulu menjalani wamil 7 Mei 2019. Mengantar kepergian D.O, semua member EXO pun tampak berfoto bersama yang kemudian diunggah di official Instagram EXO.

D.O terlihat mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan topi yang menutupi kepala botaknya. Begitu pula yang diikuti oleh rekannya dengan memakai topi dengan pakaian casual.

"Kami adalah satu, EXO," bunyi caption tersebut.

Dua foto lainnya, memperlihatkan saat kepala D.O tengah dipegang oleh seluruh member, sementara itu, bintang drama My Annoying Brother ini hanya bisa tersenyum sambil menunjukkan jempolnya.

Jika pada foto sebelumnya semua member tampak melihat ke arah kamera, foto terakhir boygroup asuhan SM Entertainment ini mengarahkan pandangan mereka pada D.O.

Park Chanyeol juga mengunggah foto kebersamaannya dengan D.O EXO. Lewat caption singkat, bintang drama Memories of Alhambra itu berharap jika D.O selalu menjaga kesehatan.

"Jangan sakit," kata Chanyeol.

"Jangan sakit," kata Chanyeol.

Menyusul rekannya, Suho sang leader juga mengunggah foto bersama D.O. "Kami adalah satu, EXO! Let's love," kata Suho. Sebelum 'meninggalkan' EXO dan penggemarnya, D.O telah lebih dulu merilis single solo berjudul That's Okay pada 1 Juli 2019 pukul 18.00 KST atau sekira pukul 16.00 WIB. Video klip yang baru saja dirilis beberapa menit lalu oleh SM Entertainment, sudah ditonton lebih dari 268ribu pengguna YouTube.

Bukan hanya merilis single solo, D.O EXO juga sempat menuliskan pesan untuk penggemarnya. Dalam pesan tersebut, D.O mengatakan jika ia dengan sukarela mendaftarkan sendiri wajib milternya, bahkan di usia yang belum menginjak 28 tahun. "Keputusan ini dibuat atas banyak pertimbangan, aku akan kembali setelah menjalani kewajiban ini dengan sehat dan aman," tulis D.O dalam pesannya seperti dilansir Soompi, Kamis (30/5/2019). Ia menambahkan, "Aku berharap kalian semua memiliki hari yang menyenangkan," tulis D.O. Nantinya jika sesuai jadwal, D.O akan kembali pada Januari 2021 setelah menjalani hampir 2 tahun penugasan wajib militer.