JAKARTA - Aktris senior asal Korea Selatan, Jeon Mi Sun, ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar mandi hotel, di Jeonju, pada Sabtu 29 Juni 2019.

Wanita 48 tahun tersebut ditemukan telah meninggal dunia sekitar pukul 11.43 waktu Korea, atau sekitar 09.43 WIB.

Dilansir dari Soompi, bintang film Love is a Crazy Thing (2005) tersebut dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri sebelum menghadiri sebuah acara konser musik, Nights and 3 Days with Mother yang digelar selama tiga hari.

Manajer dari Jeon Mi Seon diketahui menjadi orang pertama yang mengetahui kematian dari istri Park Sang-hoon tersebut.

Selama debut di dunia akting, karir Jeon Mi Seon bisa dikatakan cukup mulus.

Memulai debut perdana pada 1990 dengan membintangi film 'Well, Let's Look ath the Sky Sometimes', karir keartisannya perlahan meranjak naik.

Tak hanya itu, ia juga sempat membintangi sejumlah serial drama hingga film. Sebut saja Memories of Murder, Moon Embracing the Sun, Hide and Seek, hingga Love Returns.

Pada Juli mendatang, drama serial He Is Psychometric akan tayang di tvN. Selain itu, film The King's Letter juga dijadwalkan akan segera rilis di bulan ini.