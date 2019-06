JAKARTA - Giring Ganesha atau yang juga dikenal sebagai Giring Eks 'Nidji' tampaknya mendapat dukungan bermain game online dari sang istri, Cynthia Riza. Bahkan, ibu 4 anak itu pun menghadiahi headset khusus bermain game untuk Giring.

Hal tersebut dibagikan oleh Giring melalui sebuah video berjudul Main Overwatch pake Gaming Headset yang dilansir Okezone dari saluran YouTube milim Ganesha Family, Sabtu (29/6/2019).

Pemberian headset gaming tersebut dilakukan oleh Cynthia dengan cara membuat surprise. Tak hanya headset, rupanya sebuah meja juga disiapkan Cynthia untuk sang suami bermain game.

"Dikasih meja gaming baru plus headphone Razer baru. Waw amazing. Keren banget sayang, thank you Cynthia, kenapa sih harus repot-repot segala," ujar Giring.

Menurut Giring, Cynthia memang menyediakan berbagai atribut untuk bermain game online. Bukan tanpa sebab, hal tersebut dilakukan Cynthia sebagai upaya membuat sang suami betah di rumah.

"Cynthia itu selalu provide aku dengan berbagai alat-alat gaming karena alasannya supaya akunya makin betah di rumah," sambung mantan vokalis grup musik Nidji ini.

Saat menjajal, Giring sempat menanyakan pada sang istri mengenai headphone berwarna hitam dengan stripi hijau tersebut. Namun, Cynthia pun enggan menyebutkan berapa nominal yang dia gelontorkan untuk membeli barang kesukaan Giring.

Sementara itu, dilihat dari situs jual beli online, headset gaming tersebut dibandrol dengan harga sekitar Rp1,7 juta. Dengan harga yang tak murah itu, pastinya headset tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi Giring ketika mendengar audio dari game.

"Yang gue suka adalah, terkadang kalau masih pake jack yang normal untuk competible sama arloji gue, itu suka masih kresek-kresek jadi hari cabut setengah. Tapi karena ini pakai USB port, jadi langsung competible," sambung ayah 4 anak tersebut.

Di tengah-tengah aksi bermain game-nya, pria berambut keriting itu pun memberikan beberapa tips.

"Teorinya adalah kalau lo berhadapan sama Reinhardt terus dia engga seal mouth, itu jauh lebih bahaya. Kalau dia lagi seal mouth sama timnya mending serang dari belakang," pungkas pelantun lagu Lazy Time itu.