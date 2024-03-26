Cerita Kesuksesan Ridha Jihad, Lulusan Terbaik FEB UI yang Kembangkan Bisnis Top Up Game

JAKARTA - Influencer game, Ridha Jihad, menjadi lulusan termuda, terbaik dan tercepat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada 2017. Kala itu, Ridha mampu lulus dengan IPK 3.97, saat usianya baru 22 tahun.

Usai lulus, Ridha pun bekerja sebagai karyawan di industri telco. Saat pandemi Covid-19, Ridha pun kerap memanfaatkan waktu kosongnya dengan bermain game, lantaran diharuskan kerja dari rumah alias WFH.

Dari sanalah pria kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan,12 Agustus 1995 ini menapaki tangga kesuksesan.

"Sering gabut, akhirnya main game. Iseng lihat laptop adik yang bagus, mencoba live stream. Ternyata yang nonton lumayan banyak, jadi semangat terus-terusan live," ujar Ridha.

Tak hanya jadi rajin bermain game dan live streaming, Ridha juga mulai menjajal bisnis. Bermodalkan uang pinjaman dari orang tua sebesar Rp 30 juta, Ridha pun mampu mengembangkan Bang RJ Store yang sebelumnya via WhatsApp menjadi website https://www.bangrjstore.com untuk memenuhi tingginya permintaan para gamer.

Ridha Jihad ungkap cerita kembangkan bisnis top up game (Foto: Ist)



