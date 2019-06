JAKARTA – Penyanyi asal Kanada, Shawn Mendes akan menyapa para penggemarnya di Indonesia. Pelantun lagu Treat You Better ini dijadwalkan konser pada 8 Oktober 2019 di Sentul International Convention Center Indonesia (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga: Oktober 2019, Shawn Mendes Konser di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi Shawn Mendes dalam rangkaian konser tur Asia bertajuk Shawn Mendes The Tour Asia. Jakarta menjadi kota keempat yang akan disambangi oleh Mendes dalam tur tersebut setelah Bangkok, Singapura dan Kuala Lumpur.

Shawn Mendes mulai menyita perhatian publik setelah mengunggah cover lagu di aplikasi berbagi video Vine. Saat itu, dia membawakan ulang lagu milik Justin Bieber yang bertajuk As Long As You Love Me pada 2013.

Dari situlah, Mendes mendapatkan banyak pengikut. Video covernya disukai oleh lebih dari 10 ribu pengguna dan dia mendapat follower hingga jutaan dalam waktu beberapa bulan. Pencapaian tersebut mengantarkan Mandes ke dalam tiga besar musisi dengan jumlah perolehan pengikut terbanyak di Vine per Agustus 2014.

Prestasi membanggakan langsung ditorehkan oleh penyanyi kelahiran Toronto ini. Dia berhasil keluar menjadi pemenang kontes Best Cover Song dari Ryan Seacrest dengan membawakan lagu berjudul Say Something yang dipopulerkan oleh A Great Big World.

Andrew Gertler, seorang manajer artis kemudian menggaetnya. Mendes pun dibawa ke Island Records pada Januari 2014. Pada Mei 2014, Mendes resmi dikontrak oleh Island Records. Debut Mendes ditandai dengan single pertamanya yang berjudul Life of the Party yang dirilis pada 26 Juni 2014. Satu bulan setelah peluncuran singlenya, Mendes menjadi penyanyi termuda yang debutnya masuk ke dalam 25 besar Billboard Hot Amerika Serikat. Saat itu, single perdananya menempati urutan ke-24 pada Juli 2014. Kini, di tahun ke-5 pasca debut, Mendes telah merilis 3 buah album studio dan satu mini album. Ketiga album tersebut berjudul Handwritten (2015), Illuminate (2016) dan Shawn Mendes (2018). Sementara itu, mini albumnya diluncurkan pada Juli 2014 dan bertajuk Shawn Mendes. Baca Juga: Luna Maya Unggah Foto Tengkurap, Netizen: Hot Banget Selama berkarier, Shawn Mendes telah melangsungkan konser tur sebanyak 4 kali dan saat ini salah satu tur masih dia jalani, Shawn Mendes: The Tour yang juga akan menyambangi Indonesia. Ini akan menjadi konser solo perdana Shawn Mendes di Tanah Air.