JAKARTA - Penyanyi asal Kanada, Shawn Peter Raul Mendes atau biasa dikenal dengan nama Shawn Mendes bakal menggelar konser di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada 8 Oktober 2019. Konser yang bertajuk Shawn Mendes : The Tour dibawah naungan empat promotor sekaligus yakni AEG Present, PK Entertaiment, Sound Rhythm dan Messina Touring Group.

Shawn Mendes : The Tour merupakan salah satu rangkaian konser tur Asianya yang akan dimulai di Bangkok pada 1 Oktober.

Pihak promotor membuka presale tiket untuk para penonton yang bakal dibuka pada 25 April. Hal itu langsung disampaikan Peter Harjani selaku CEO, PK Entertaiment saat dijumpai di Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (23/4/2019).

"Sudah ada batasannya untuk penjualan tiket nanti. Untuk kapasitas 10 ribu orang," kata Peter Harjani.

Hingga kini pihak promotor masih akan memberikan informasi lebih lanjut soal kedatangan Shawn Mendes ke Indonesia. Bahkan soal permintaan khusus dari sang pelantun There's is Nothing Holding Me Back, pihaknya juga tak menemui kendala.

"Request atau riders khusus itu belum ada. Yang setau saya menurut manajemen, dia (Shawn Mendes) orang yang humble. Sepertinya juga enggak ada yang aneh-aneh sih," tutupnya.

Selain menggelar konser di Indonesia dengan tajuk yang sama, ada beberapa negara lagi yang akan disambangi oleh Shawn Mendes yakni Malaysia, Singapura, Filipina, China hingga Jepang. Dan pihakpro promotor memastikan apabila konser perdana Shawn Mendes bakal megah.

