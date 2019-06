JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea diketahui sempat menjalin hubungan dengan aktris senior Meriam Bellina. Namun, hubungan tersebut berakhir pada 2012 lalu.

Dalam program acara Hotman Paris Show yang ditayangkan oleh INews TV pada 20 Juni 2019, Hotman mengungkapan kalimat terakhir yang diucapkan Meriam Bellina kepadanya. Hal tersebut dibongkar oleh Hotman Paris Hutapea ketika Fairuz A Rafiq yang menjadi bintang tamu dalam acaranya menanyakan mengenai hubungannya dengan Meriam Bellina.

"Seandainya nyonya, tetangga aku itu (Meriam Bellina) ngajak balikan, mau atau enggak? kan udah baik, cantik, pintar masak penyayang," tanya Fairuz kepada Hotman.

Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Hotman tampak tak menghindar. Dia justru kembali lagi membuka kenangannya bersama bintang film Tatkala Mimpi Berakhir itu.

Baca juga: Didiagnosa Alami Penyumbatan Pembuluh Darah, Hotman Paris Bagikan Warisan

"Sejujurnya, karena kalimat terakhir yang dia ucapkan dan aku sumpah demi Tuhan ini benar di saat ulang tahun dia, dia tanya 'kalau kita kembali, apakah cukup hanya saya?," ujar Hotman.

Hotman pun merasa hal tersebut dipertanyakan oleh wanita 54 tahun tersebut lantaran dirinya saat itu tengah berada di atas puncak popularitas sebagai seorang pengacara.

"Waktu itu saya lagi kayak meteor. Waktu krisis moneter di awal tahun 2000, saat-saat kami itu, dia bisa lihat betapa aku enggak ada konglomerat yang enggak butuh aku. Betapa duit itu bergelimpangan datang, betapa penggemar aku makin banyak," lanjut Hotman.

Baca juga: Viral Bus Berhantu, Mbah Mijan: Kejadian Itu Real

Hotman pun kembali teringat bahwa Meriam Bellina pernah menanyakan hubungan mereka apabila kisah cinta itu berlanjut. "Saya baru ingat, kata dia, 'am i enough for you apabila kita lanjut?," sambungnya.

Mendengar pertanyaan dari Meriam Bellina, dengan tegas Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa hubungan mereka sudah tak bisa dilanjutkan lagi. "Di situ saya jawab, ya enggak salah siapa tapi enggak mungkin lanjut karena hidup harus memilih," pungkas pria berlabel pengacara Rp30 miliar tersebut.

(sus)