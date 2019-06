MANILA – Park Bo Gum mengejutkan penggemarnya dalam gelaran Asian Tour Fan Meeting di Mall of Asia Arena, Manila, Filipina pada Sabtu, 22 Juni 2019. Kejutan itu berupa cover dance lagut-lagu hits K-POP.

Salah satu dance yang di-cover oleh Park Bo Gum saat fan meet kemarin adalah Boy With Luv dari BTS. Di atas panggung, Bo Gum terlihat piawai saat menarikan lagu terbaru milik grup asuhan BigHit Entertainment itu.

Pada video yang tersebar di media sosial, Park Bo Gum terlihat ditemani sejumlah penari. Tanpa ragu dan percaya diri, sang aktor menarikan koreo bagian reff dari lagu yang rilis April 2019 tersebut.

Kepada penggemarnya, Park Bo Gum mengatakan jika koreografi dance Boy With Luv itu ia pelajari langsung dari V BTS alias Kim Taehyung. “Tae-Tae (V BTS) mengajariku ini,” ujar Bo Gum kepada penggemar seperti dilansir Soompi, Senin (24/6/2019).

Lebih lanjut, Park Bo Gum menambahkan, "Saya bekerja keras untuk belajar dan berlatih koreografi, dan Taehyung memberi saya beberapa tips."

Sebagaimana diketahui, Park Bo Gum dan V BTS telah lama bersahabat. Dukungan pun kerap diberikan keduanya pada satu sama lain dalam karier masing-masing. Seperti yang belum lama ini dilakukan aktor Encounter itu saat menghadiri konser BTS di Hong Kong pada akhir Mei 2019.

Di sisi lain, Boy With Luv di acara Fan Meeting Park Bo Gum bukan satu-satunya kejutan yang diberikan lawan main Song Hye Kyo ini. Beberapa lagu lainnya juga sukses di-cover oleh Bo Gum misalnya saja What Is Love? milik TWICE dan Pretty U dari SEVENTEEN. Ada pula penampilan Bo Gum dengan lagu ballad milik IU berjudul Through the Night.

