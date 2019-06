JAKARTA - Ha Sung Woon kembali ke Jakarta dalam rangkaian fan meeting solonya pada Sabtu (22/6/2019). Ini menjadi kedatangan pertama Ha Sung Woon sebagai solois, setelah sebelumnya ke Indonesia bersama Wanna One.

Dalam fan meet solonya, Ha Sung Woon menghibur penggemar setianya dengan berbagai hal, mulai dari bernyanyi, bercerita tentang kehidupannya, hingga menunjukkan kemampuan dance-nya.

Tak tanggung-tanggung, dance yang sempat ditunjukkan Ha Sung Woon di panggung fan meet kemarin adalah koreografi dari comeback-nya mendatang. Ya, pelantun Think of You tersebut memberikan bocoran koreografi barunya.

Dalam koreografi tersebut, Ha Sung Woon merentangkan kedua tangannya. Dengan tangan terentang, Ha Sung Woon melakukan body wave, yang tentu saja langsung disambut teriakan histeris fans.

Sebagai informasi, selain sibuk menggelar fan meet, Ha Sung Woon juga tengah menyiapkan comeback mini album keduanya. Bertajuk "BXXX", mini album Ha Sung Woon itu akan dirilis pada 8 Juli 2019.

Segera merilis karya baru, Ha Sung Woon pun meminta dukungan fans. Ia berjanji akan bekerja keras untuk memenuhi harapan tinggi penggemar pada musikalitasnya.

"Ke depannya pasti akan bekerja keras utuk album berikutnya. Sudah tidak sabar ke depannya. Semoga kalian bisa melihat daya tarikku," kata Ha Sung Woon.

"Aku menyanyi bukan karena ingin menjadi penyanyi, tapi karena suka. Mimpi itu terlalu besar. Tapi ternyata bisa terwujud. Ke depannya, aku ingin mimpi yang lebih besar, menjadi bintang dunia. Dukung aku di masa depan," lanjut Ha Sung Woon.

