JAKARTA - DJ Dipha Barus saat ini diketahui tengah menikmati masa-masa indah bersama kekasih. Beberapa momen kebahagiaannya dengan wanita bernama Vanessa Budiharja tersebut, bahkan sering kali ia unggah ke akun sosial medianya.

Ditemui di acara konfrensi pers We The Fest 2019, di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Dipha Barus mengaku sangat menikmati momen kebersamaannya dengan kekasih.

Meski baru satu tahun berpacaran, Dipha mengaku bahwa hubungannya dengan Vanessa merupakan sebuah hubungan yang kuat serta sehat.

"Gue sih lebih enjoy sama pasangan. Gua lagi menikmati momentum gue menjadi versi yang terbaik untuk diri gue. Gue menjadi versi yang terbaik untuk gue sendiri dan dia begitu. Gua merasakan relationship yang sehat. Saling support," jelas Dipha Barus.

"Kami enjoy menjadi versi diri kami yang terbaik. Konsep relationship yang sehat tidak membatasi... Mana yang baik dan enggak baik buat kami. Kami ngomongin hal yang sama dan belajar," tambahnya.

Diusianya yang sudah cukup matang, pemilik tembang No One Can Stop Us ini mengaku tak menunda soal datangnya hari pernikahan. Akan tetapi, ia masih menunggu momentum tepat untuk bisa memnicarakan hal tersebut, tak hanya dengan sang calon istri, namun juga keluarga besar.

"Bagi gue pernikahan itu tidak terbatas usia, tapi kesiapan mental dan fisik, kita juga harus koreksi bahwa gue juga harus siap. Kayak buat project sih," paparnya.

"Gue mental siap, fisik siap, jadwal siap enggak? Haha. Enggak nunda sih, karena persiapan bareng-bareng. Yang gue senangi adalah persiapannya," tukasnya.

(edh)