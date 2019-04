LOS ANGELES - Taylor Swift akhirnya merilis karya baru berjudul Me!. Single ini merupakan buah dari kolaborasinya bersama Brendon Urie, vokalis band Panic at the Disco.

Lagu ini sekaligus menjawab semua teka-teki soal unggahan-unggahan baru Taylor di akun Instagramnya. Seperti saat akan merilis album Reputation, kekasih Joe Alwin ini membuat banyak petunjuk lewat postingan di media sosialnya.

Perilisan Me! juga dibarengi dengan video musiknya yang diunggah di YouTube. Musik catchy dengan nuansa ceria tergambarkan dengan jelas lewat warna-warni ceria yang dihadirkan.

Baca Juga: Taylor Swift dan Tom Hiddleston, Kisah Cinta Settingan Tersukses?

"Omg rasanya terbawa kembali seperti saat album Speak Now dan Red dan semua album lamanya. Kami benar-benar menantikan album barunya," tulis salah satu akun di laman komentar YouTube.

"Salah satu yang terbaik sejauh ini! Aku suka dengan semua hal berbau unicornnya. Lagu ini menghibur hariku. Benar-benar luar biasa, aku menyukainya," tulis netizen lain.

Lagu ini menjadi single pertama dari album terbarunya yang masih dirahasiakan itu. Album ini merupakan album perdana Taylor di bawah label rekaman Republic Records.

(edh)