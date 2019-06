JAKARTA - Banyak hal dilakukan oleh seseorang untuk melupakan rasa kehilangan akibat dari putus hubungan percintaan. Cara-cara pelampiasan perasaan ini bisa bermacam-macam, dari hal positif hingga yang negatif. Demikian juga dengan Mischa Chandrawinata.

Mischa Chandrawinata, misalnya, melakukan hal-hal negatif ketika putus dari Jessica Mila. Adik Nadine Chandrawinata ini hampir setiap hari mabuk-mabukan setelah asmaranya kandas.

"Begitu aku selesai sama (Jessica) Mila, aku gak bisa nge-deal perasaanku seperti apa. Aku coba tahan-tahan, aku lari ke Bali. Di situ aku party sama temen-temen aku, temen-temen baru aku yang aku gak kenal dan lingkungannya gak baik sama sekali," kenangnya dalam vlog Natasha Wilona.

Tak bisa dipungkiri, putus dengan Jessica Mila merupakan satu fase terburuk bagi Mischa. Ia tak bisa mengendalikan perasaannya sendiri hingga berdampak pada hal-hal yang kurang baik.

Selama berada di Bali, Mischa Chandrawinata kerap menghabiskan malamnya dengan mabuk-mabukan. Saat itu ia sama sekali tak peduli dengan hidupnya sendiri usai putus dari Mila.

"Hancur-hancuran dalam arti aku minum alkohol, jadi misalkan aku mabuk hari pertama, hari kedua aku mabuk juga. Jadi sebenarnya bukan party sih, tapi aku lebih nggak peduli sama hidup. Bukan artinya mau bunuh diri ya, cuman jadi lebih ke mematikan syaraf rasa," terangnya.

Mischa Chandrawinata pun melabeli fase hidupnya ketika putus dari Jessica Mila sebagai 'The lost on my life.' Rasa kehilangan yang begitu besar mampu mengubah Mischa untuk melakukan hal-hal yang kurang baik bahkan bagi kesehatan tubuhnya sendiri.

