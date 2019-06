JAKARTA - Mansinam: Man Is Man kabarnya akan menjadi sebuah film terbaru yang mengangkat budaya dari tanah Papua. Film ini rencananya akan menampilkan aktor peraih Piala Oscar, Denzel Washington.

Mansinam: Man Is Man adalah film aksi petualangan berbasis sejarah masyarakat Papua. Ceritanya akan digiring oleh dua misionaris asal Jerman yang datang ke Papua, Carl Wilhelm Ottouw dan Johan Gottlob Geissler. Denzel Washington akan menjadi salah satu pemeran penting dalam film tersebut.

Mesti menghadirkan cerita dengan dua karakter misionaris, film ini tidak akan memfokuskan cerita pada sisi religinya. Cerita tentang budaya orang Papua akan lebih ditekankan dalam filmnya nanti.

Selain ingin menampilkan Denzel Washington, Mansinam: Man Is Man juga sedang mendekati aktor Dennis Quaid. Dennis sudah dikenal lewat aksinya dalam film-film seperti The Day After Tomorrow dan G.I. Joe: The Rise of Cobra.

Sementara untuk aktor Indonesia, tim produksi rencananya ingin mengajak Christine Hakim. Diva layar lebar Indonesia tersebut dianggap akan sangat pantas untuk beradu akting dengan Denzel dan Dennis.

(aln)