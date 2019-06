JAKARTA - Pesinetron Angela Gilsha belum lama ini menjadi sorotan dunia maya lantaran mengeluarkan pernyataan yang dianggap tak pantas. Kekasih Dylan Carr ini membuat unggahan Instagram Story soal keluhan dirinya karena tangisan bayi di dalam pesawat.

Pada saat itu, Angela Gilsha menuliskan bahwa dirinya lebih memilih hewan peliharaan diizinkan masuk ke pesawat daripada bayi.

"Gue lebih setuju bolehin hewan peliharaan masuk pesawat dibanding bayi," tuturnya.

Unggahan itu semakin memanas ketika komedian Babe Cabita menyindir pernyataan di Instagram. Babe menyindir dengan menuliskan akan memasukkan anaknya ke dalam box daripada dianggap mengganggu orang lain di perjalanan.

Kekecewaan tentu saja datang dari para penggemar Angela Gilsha. Beberapa di antaranya menyayangkan sikap sang idola karena suatu saat nanti ia bisa saja menjadi seorang ibu.

Oleh sebab itu, Angela Gilsha pun langsung mengklarifikasi sekaligus meminta maaf atas sikapnya. Ia sadar bahwa saat itu dirinya sedang emosi sehingga menulis pernyataan tidak pantas di Instagram Storynya.

Dari penuturannya, mantan kekasih Giorgino Abraham ini kesal lantaran ada satu bayi di belakangnya yang menangis keras dari awal hingga akhir penerbangan. Ia pun berjanji tidak akan melakukan hal sama di kemudian hari.

"Aku janji gak bakal ngulangin lagi dan anggep ini sebagai pelajaran. Thank you buat pengertiannya semuanya. Please spread this message buat semuanya aku minta maaf," tulisnya.

(sus)