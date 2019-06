JAKARTA - Lama tak terdengar kabarnya, artis Diana Pungky kini tengah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, sang mantan suami, Dedey Mulyawan dikabarkan telah menikah lagi dengan seorang wanita yang merupakan mantan personel dari grup besutan Ahmad Dhani Mahadewi.

Kabar keretakan rumah tangga antara Diana Pungky dan Dedey memang tak diketahui publik. Padahal, keduanya dikabarkan telah berpisah pada 2009 silam.

Kini, Dedey Mulyawan diketahui telah menikah dengan seorang wanita bernama Gwen Priscilla. Kabar pernikahan tersebut diketahui pertama kali lewat akun milik seorang fotografer bernama @rizart.

"Best wishes on this wonderful journey, as you build your new lives together @ddrisjad dan @gwenprescilla," tulis akun @rizart.

Gwen sendiri tercatat bergabung dalam grup duo Mahadewi pada 2012 lalu. Ia diketahui bergabung untuk menggantikan posisi Tata Janeeta bersama Purie Andriani.

Sejumlah single diketahui sempat dibawakan oleh Gwen. Salah satunya adalah 'Mengapa Oh Mengapa'.

