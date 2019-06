JAKARTA - Banyaknya film Indonesia yang tayang di lebaran tahun ini, membuat persainhan jumlah penonton dibeberapa rumah produksi. Akan tetapi para pemain Hit and Run nampak optimis bahwa mereka memiliki pasarnya tersendiri.

Bagi para bintang utama Hit and Run, munculnya banyak film Indonesia di momen lebaran rupanya merupakan hal yang membanggakan.

Sebab, masyarakat tentu akan fokus mengalokasikan uangnya untuk menyaksikan film Indonesia.

Baca Juga: Ternyata, Ini Persamaan Gong Hyo Jin dan Ryu Jun Yeol

"Bukan persaingan, pertemanan. Ini sebuah kompetisi karena menurut kita ini genrenya action komedi, berbeda dengan yang lain, jadi kita optimis film," jelas Jefry Nichol saat ditemui di XXI Blok M Square, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).

"Iya, campaign kita ini film yang fun buat ditonton di lebaran. Tapi at the same time ada film genre lain film Indonesia yang juga tayang harus kita support juga. Jadi lebaran kali ini penonton Indonesia hanya fokus film Indonesia. Wooo..," tambah Joe Taslim.

Sementara itu, soal target jumlah penonton, Jefry Nicol mengungkap bahwa dirinya tak terlalu ambil pusing. Bahkan dirinya dan Joe Taslim hanya bisa berharap agar film mereka bisa menjadi hiburan yang dapat membuat orang lain penasaran untuk menonton.

"Yang penting penonton senang," ucap Jefry.

"Sebanyak-banyaknya. Karena kalau penonton senang bisa ngomong ke teman-temannya lagi," tutup Joe.

(edh)