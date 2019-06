SEOUL - Aktor Woo Do Hwan akan bergabung dengan Lee Min Ho dan Kim Go Eun dalam drama The King: The Eternal Monarch. Hal itu dikonfirmasi oleh KeyEast selaku agensi yang menaungi sang aktor, pada 3 Juni 2019.

“Woo Do Hwan telah dikonfirmasi untuk terlibat dalam penggarapan The King: The Eternal Monarch,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Senin (3/6/2019).

KeyEast menambahkan, Woo Do Hwan akan memerankan dua karakter sekaligus dalam drama tersebut. Di era modern, dia akan berperan sebagai pegawai negeri sipil bernama Jo Eun Seob. Sementara di dunia fantasi, dia menjadi Jo Young pengawal Raja Lee Geon.

Sebelum memulai syuting The King: The Eternal Monarch, Woo Do Hwan tampaknya masih akan disibukkan dengan penggarapan drama terbaru JTBC, My Country. Dalam drama yang akan tayang pada September 2019 itu, dia beradu akting dengan Yang Se Jong, Jang Hyuk, dan Seolhyun AOA.

Sementara itu, The King: The Eternal Monarch merupakan karya layar kaca terbaru penulis skenario Kim Eun Sook, setelah sukses dengan Mr. Sunshine pada 2018. Mengusung genre fantasi-romantis, drama ini akan bercerita tentang dua dunia paralel.

Satu ‘dunia’ bersetting era modern, sementara lainnya masa Kerajaan Korea yang diperintah oleh seorang raja. Untuk memerangi kejahatan dan menutup pintu yang menghubungkan kedua dunia tersebut raja akhirnya bekerja sama dengan seorang detektif dari era modern.

Peran Raja Lee Gon diserahkan kepada Lee Min Ho, sementara Kim Go Eun akan menghidupkan dua lakon sekaligus. Di dunia modern dia menjadi detektif Jung Tae Eul, sementara di era kerajaan dia berperan sebagai kriminal bernama Luna.

Tak seperti Lee Min Ho dan Kim Go Eun, The King: The Eternal Monarch akan menjadi proyek perdana Woo Do Hwan bersama Kim Eun Sook. Drama ini akan memulai syuting pada semester II 2019 dan tayang pada awal 2020.*

(SIS)