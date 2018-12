Sah! Woo Do Hwan Akan Bintangi My Country Bersama Yang Se Jong

SEOUL – Setelah menunggu selama 1 pekan, akhirnya para pencinta drama Korea bisa menikmati akting Yang Se Jong dan Woo Do Hwan dalam satu proyek. Pada Kamis (20/12/2018), pihak produksi drama My Country mengonfirmasi bahwa Woo Do Hwan memastikan diri terlibat dalam proyek tersebut.

Keputusan Woo Do Hwan itu hanya selang 2 hari setelah Yang Se Jong menerima pinangan JTBC untuk bermain dalam My Country. Dalam lakonnya kali ini, Woo Do Hwan akan berperan sebagai Nam Sun Ho, seorang pria Joseon yang dikenal dengan ketampanannya. Tak hanya itu, dia juga dikenal dengan keahliannya di bidang sastra dan kepiawaian menguasai seni bela diri.

Sayang, statusnya sebagai putra pelayan istana membuat Nam Sun Ho tidak mampu menaikkan derajatnya di tengah masyarakat. Tak sampai di situ, ketidakberuntungan Nam kembali berlanjut ketika sang ayah dinyatakan bersalah akibat terlibat kasus korupsi.

Di lain pihak, Yang Se Jong akan berperan sebagai Seo Hwi, putra seorang jenderal besar Dinasti Joseon yang juga sahabat Nam Sun Ho. Reputasi cemerlang sang ayah sebagai kaki tangan Raja Yi Seong Gye dalam menaklukkan daerah jajahan turut melambungkan popularitas Seo Hwi.

Serial My Country akan menjadi drama bergenre sejarah pertama yang akan diperankan Woo Do Hwan. Aktor 26 tahun itu mulai menarik perhatian publik ketika membintangi drama Mad Dog, yang membawanya menjadi pemeran utama dalam drama Tempted.

Selain mengamankan satu proyek drama, Woo Do Hwan juga akan menemui penggemarnya lewat film The Divine Fury, pada 2019. Kisahnya bertutur tentang seorang jawara seni bela diri yang mendapatkan kekuatan untuk memerangi kejahatan. Selain Woo Do Hwan, film itu juga akan dibintangi oleh Park Seo Joon, Ahn Sung Ki, dan Choi Woo Shik.

Sementara itu, My Country akan digarap oleh sutradara Kim Jin Won dan penulis skenario Chae Seung Dae. Serial itu dijadwalkan tayang di JTBC pada semester II 2019.*

