LOS ANGELES - Perwakilan Keanu Reeves akhirnya buka suara terkait pernyataan sang aktor yang mengklaim dirinya ‘kesepian’. Dalam keterangannya, perwakilan sang aktor menegaskan bahwa wawancara itu adalah berita palsu.

Lebih lanjut agensi Keanu Reeves menegaskan, hasil wawancara itu mengada-ada. Media yang mengunggah artikel tersebut, menurut perwakilan sang aktor, ‘mencuri’ pernyataan Reeves dari wawancaranya dengan media lain.

“Wawancara ini tak pernah terjadi. Mereka hanya mengumpulkan beberapa hasil wawancara dan pertanyaan itu tak pernah diajukan kepada Keanu Reeves. Artikel itu bohong,” ujar perwakilan sang aktor seperti dikutip dari Huffington Post pada Minggu (2/6/2019).

Sekadar informasi, Star2 mengunggah artikel berjudul Keanu Reeves Says He is a Lonely Guy (Keanu Reeves Sebut Dirinya Pria Kesepian) pada 28 Mei 2019. Dalam artikelnya, Philip Berk sang pewawancara menanyakan makna cinta bagi sang aktor.

Menjawab pertanyaan tersebut, Keanu Reeves mengatakan, “Maksudmu asmara? Kau tahu, aku adalah pria kesepian. Aku tak punya siapapun dalam hidupku. Tapi apabila cinta itu datang, aku akan menghormati dan mencintai wanita itu. Semoga itu terjadi padaku.”

Jawaban Keanu Reeves itulah yang akhirnya viral di Twitter sepanjang pekan lalu. Sebagian fans menyatakan kesediaan mereka untuk mengisi kekosongan dalam hati aktor 54 tahun itu.

Lainnya, menuding sang aktor sebagai penganut ‘incel’ (pembenci perempuan) karena ketidakmampuannya dalam berhubungan seksual. Namun sepanjang 34 tahun kariernya, Keanu Reeves sempat terlibat asmara dengan beberapa selebriti.

Pada Agustus 2018, dia dan aktris Winona Ryder dikabarkan memiliki hubungan asmara. Gosip tersebut mencuat setelah keduanya mengaku sempat tertarik satu sama lain saat pertama kali bertemu pada akhir tahun ‘80-an.

Dari pertemuan itu, Keanu Reeves dan Winona Ryder terlibat dalam empat film bersama. Dari Bram Stoker’s Dracula pada 1992, mereka kembali dipertemukan dalam film komedi romantis Destination Wedding pada 2018.*

(SIS)