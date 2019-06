SEOUL - Aktris My Fellow Citizens, Lee Yoo Young membuat khawatir para penggemarnya lewat unggahan terbarunya di Instagram. Dalam postingan tersebut, Lee mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri hidup.

Dalam foto di balik layar pemotretan, Lee Yoo Young menuliskan, “Aku mau mati. Setiap hari terasa seperti neraka. Aku ingin bebas dari semua ini.”

Namun tak lama, aktris 29 tahun itu memutuskan untuk menghapus caption unggahannya. Ace Factory selaku agensi Lee Yoo Young kemudian mengklarifikasi maksud unggahan artisnya itu.

Dalam keterangan tertulis kepada media, Ace Factory mengungkapkan bahwa postingan itu diunggah sang aktris tanpa sengaja. “Dia (Lee Yoo Young) juga terkejut setelah mengunggah caption itu dan langsung menghapusnya. Kami meminta maaf sudah membuat semua orang khawatir.”

Pernyataan Ace Factory itu, membuat beberapa fans geram. Mereka menilai, unggahan itu sebagai sinyal dari kondisi mental Lee Yoo Young dan meminta agensi tersebut untuk memberikan bantuan sebelum terlambat.

“Kalian bilang dia ‘mengunggah sesuatu tanpa sengaja’? Yang benar saja! Lihatlah bagaimana kalian begitu keras menentang isu seputar gangguan mental dan keinginan bunuh diri, tanpa memberikan solusi,” ujar seorang fans di Internet.

Lebih lanjut penggemar tersebut menuliskan, “Bangunlah! Tolong artismu. Kami tahu dia masih berduka setelah kehilangan seseorang yang begitu dia cintai. Berhenti memberikan alasan dan aku saja bahwa dia membutuhkan bantuan.”

Sementara penggemar lain mengungkapkan, "Dia pasti masih sangat sedih setelah kehilangan Kim Joo Hyuk. Aku harap, dia segera mendapatkan pertolongan karena Lee Yoo Young memiliki kecantikan dalam dan luar."

DEPRESI SETELAH KEMATIAN KIM JOO HYUK?

Para penggemar menilai, pesan kematian Lee Yoo Young itu merupakan buah rasa depresi yang dialaminya setelah sang kekasih, aktor Kim Joo Hyuk berpulang. Seperti diketahui, bintang Reply 1988 itu tewas dalam kecelakaan maut pada 30 Oktober 2017.

Dalam keterangannya kepada awak media, Lee Yoo Young mengungkapkan, memilih menyendiri setelah kematian Kim Joo Hyuk. “Aku masih merindukannya. Dia adalah sosok yang selalu menguatkanku dengan cara yang begitu hangat,” ungkapnya pada Maret 2018.

Tak ingin larut dalam kesedihan, aktris Tunnel tersebut memilih fokus berkarier. “Aku tahu, hidup harus berjalan terus. Akhirnya, aku mulai melihat-lihat tawaran akting yang datang. Aku hanya ingin tetap sibuk,” ujarnya menambahkan.

Setelah kematian Kim Joo Hyuk, Lee Yoo Young diketahui tampil dalam tiga judul drama. Dimulai dari drama pendek berjudul You Drive Me Crazy, dilanjutkan dua serial: Your Honor dan My Fellow Citizens.

Drama My Fellow Citizens diketahui menjadi proyek akting layar kaca terakhir Lee Yoo Young. Dalam drama tersebut, dia berperan sebagai seorang detektif yang menikahi seorang penipu yang diperankan oleh Choi Siwon.*