JAKARTA - Fast & Furious Present: Hobbs & Shaw digarap serius oleh Dwayne Johnson. Salah satu cara untuk mengundang perhatian pecinta film adalah menghadirkan aktor berkualitas. Salah satu aktor berkelas yang dikabarkan terlibat proyek ini adalah Keanu Reeves.

Dilansir Sindonews, Keanu bakal berperan serta di Fast & Furious Present: Hobbs & Shaw. Belum diketahui peran apa yang akan dilakoni Keanu. Namun, di film tersebut, Idris Elba diketahui bakal berperan sebagai penjahatnya. Laporan dari That Hashtag Show mengatakan, ada ancaman lain yang membayangi Hobbs & Shaw di film itu. Dan, ancaman itu dikabarkan akan diperankan Keanu.

Baca Juga:



Film-film Marvel Cinematic Universe setelah Avengers: Endgame

Bagaimana Masa Depan Marvel Cinematic Universe Pasca Avengers: Endgame?

Detail tentang peran Keanu memang belum diungkapkan, tapi karakternya diyakini terkait pada Brixton, yang diperankan Idris. Karakter ini bisa kembali ke sekuel jika memang ada. Dikutip dari Screen Rant, ini artinya, Keanu mungkin tidak akan banyak tampil di film itu. Dan, karena keterlibatannya diumumkan belakangan, mungkin dia akan muncul di adegan pascakredit, jadi fans tidak perlu berharap bisa melihat Keanu benar-benar berhadapan langsung dengan Dwayne Johnson (Hobbs) dan Jason Statham (Shaw).

Kalau laporan ini benar, maka masuknya Keanu ke franchise Fast & Furious bisa menjadi perwujudan impian banyak orang. Keanu sebelumnya sudah menakhlukkan genre film action dengan Point Break dan The Matrix, tapi dia kembali dengan John Wick. Seri ketiga John Wick, John Wick: Chapter 3 — Parabellum akan tayang bulan depan. Masuknya Keanu ke franchise Fast & Furious itu pun bukanlah tidak mungkin. Sutradara Hobbs & Shaw, David Leitch, adalah salah satu sutradara John Wick, jadi dia sudah punya hubungan dengan Keanu sebelumnya.

Kemungkinan masuknya Keanu ke Hobbs & Shaw juga membuatnya menjadki bintang besar terakhir yang masuk franchise itu. Sebelumnya, Charlize Theron masuk The Fate of The Furious dan Hobbs & Shaw kemudian menemukan bintang mereka sendiri. Tidak hanya Dwayne, Jason, Idris dan Keanu, Hobbs & Shaw juga akan menampilkan Vanessa Kirby (Mission: Impossible—Fallout), Eiza Gonzales (Baby Driver) dan bintang WWE Roman Reigns. Jika film ini tampil baik di box office, Universal kemungkinan akan membuat sekuel yang membuat karakter utamanya bertempur dengan Keanu.

Hobbs & Shaw akan tayang pada 2 Agustus mendatang. Ini artinya Dwayne dan teman-temannya bisa menjaga kabar rahasia tentang Keanu itu agak lama. Dwayne dikenal sangat getol mempromosikan film barunya itu di media sosial. Kabar masuknya Keanu di film itu jelas akan membuat Dwayne senang. Namun, hingga saat ini, kabar masuknya Keanu ke Hobbs & Shaw belum dikonfirmasi oleh Universal.

(aln)