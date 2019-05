JAKARTA - Dunia maya dikejutkan dengan beredarnya foto-foto syur Cinta Laura dan seorang pria bule bernama Frank Garcia. Dalam akun @soyfrankgarcia terlihat berbagai potret kemesraan keduanya hingga salah satunya menampilkan foto di atas ranjang.

Di foto tersebut Cinta Laura terlihat mengenakan handuk dan sedang tidur. Sementara Frank berfoto selfie dengan tidur-tiduran di atasnya.

"Ride or die," tulis Frank di foto tersebut.

Beberapa foto lain juga menampilkan kemesraan antara keduanya. Salah satu foto bahkan menampilkan keduanya sedang berciuman mesra dengan latar belakang air laut.

"Fireworks went off with this one," tulisnya.

Sayangnya akun Frank Garcia tidak membuka kolom komentar. Para netizen yang penasaran pun lantas membanjiri kolom komentar di akun Cinta Laura.

Mendengar kabar tak sedap dari anaknya, Ibu Cinta Laura, Herdiana Kiehl, langsung mengunggah foto di akun Instagramnya. Lewat foto Cinta tengah berkerudung, Herdiana berdoa agar anaknya dijauhkan dari hal-hal buruk.

"Ya Allah lindungilah, selamatkanlah, dan berkahilah belahan jiwaku ini di manapun dia berada," tulisnya.

