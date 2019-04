JAKARTA – Cinta Laura akhirnya minta maaf soal postingan meme BTS yang ia unggah pada Minggu lalu. Melalui Instagram Stories, bintang The Philosopher ini mengatakan jika ia tak pernah bermaksud untuk menyinggung siapapun.

Meme soal BTS yang diunggah oleh Cinta Laura berisi dua buah gambar di mana ia menuliskan, ‘Ada apa dengan dunia ini?’.

Gambar pertama, memperlihatkan sederet pria berotot kekar dan memiliki tato. Untuk gambar itu, Cinta menulis, ‘Saat aku masih sekolah, para pria seperti ini..’

Sementara itu, foto kedua menampilkan member BTS sambil memegang produk lipstick, ia menulis, ‘Saat ini para pria seperti ini..’

Setelah Cinta Laura mengunggah meme BTS tersebut, salah satu feed Instagram wanita 25 tahun itu diprotes oleh penggemar BTS yang merasa tidak terima karena Cinta dianggap telah menyinggung idola mereka.

“Aku cukup lelah dengan opini di mana seorang pria dikatakan bukan lelaki jika mereka menggunakan make up. Wake up sist, dunia itu punya banyak kultur, apa salahnya kalau saling menghormati pekerjaan mereka yang mengenakan make up?” tulis netizen.

Sementara lainnya menambahkan, “Mengutarakan pendapat emang enggak salah. Tapi cari tahu dulu orang yang disenggol ini siapa, prestasi mereka lebih banyak dari kamu. Terus masalah make up untuk cowok itu kebudayaan Korea yah, so please open your mind girl.”

Menyadari unggahannya menimbulkan masalah, Cinta Laura kemudian minta maaf melalui Insta Stories. Menurut Cinta, ia sebenarnya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun.

“Aku melihat bagaimana Insta Storiesku menimbulkan kesalahpahaman. Aku minta maaf untuk penggemar BTS dan pecinta K-Pop, aku tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun,” ujarnya, Senin (30/4/2019).

Lebih jauh, Cinta berharap tidak akan ada lagi perang komentar antara penggemarnya dan fans BTS setelah ia meminta maaf. “Aku juga tidak ingin karena kejadian ini menimbulkan permasalahan di antara penggemarku dan penggemar BTS,” jelasnya.

