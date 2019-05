JAKARTA - Aktor Maxime Bouttier menjawab isu orang ketiga dalam hubungan percintaannya dengan Prilly Latuconsina. Maxime menepis kabar burung yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik.

Melalui unggahan di Insta Stories, aktor berdarah Perancis ini membeberkan fakta mengenai hubungan yang dia jalani bersama Prilly. Setelah menampik kabar tak sedap itu, Maxime Bouttier pun meminta publik untuk menghentikan perkataan buruk mereka kepada Prilly.

"Banyak orang di luar sana yang bilang kalau ada orang ketiga di hubungan aku. Aku akan mengklarifikasi kalau itu semua bohong. Jadi stop dengan kata-kata (bully) yang akan menyakiti ke orang-orang sekitar aku baik personal maupun profesional," ujar Maxime melalui unggahannya, Rabu (29/5/2019).

Maxime pun mengatakan bahwa apa yang dilihat publik hanyalah bentuk dari pekerjaannya. Sementara itu, kisah cintanya merupakan sesuatu yang sangat personal dan tak perlu untuk diumbar.

"Prilly tidak salah dan tidak ada kaitan dengan rumor ini. Dia lah perempuan yang sangat aku hormati dan sayangi sebagai aktor dan pasangan. Jadi, kata-kata yang menyakiti dia akan mengecewakan aku dan membuat aku ingin menjarak dengan publik," sambungnya.

Kemudian, dalam unggahan di feed Instagramnya, Maxime kembali memajang potret kebersamaannya denga Prilly. Pose romantis pun diperlihatkan keduanya yang terlihat saling menatap satu sama lain sembari melemparkan senyuman.

"❤️+18 months and yes people we are still kicking," ujar Maxime.

Isu hadirnya orang ketiga mulai bergeming setelah Maxime mengunggah foto dirinya bersama seorang wanita bernama Karina Suwandi. Padahal menurut Maxime, wanita tersebut hanya memiliki hubungan pekerjaaan dengan dirinya.

Belum lagi foto-foto Maxime Bouttier yang sudah tak ada lagi di Instagram Prilly. Hal tersebut membuat kabar kurang menyenangkan itu semakin kuat.

