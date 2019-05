JAKARTA – Rapper Machine Guy Kelly (MGK) akan menggelar konsernya yang bertajuk "Hotel Diablo World Tour in Jakarta" di Tanah Air. Acara tersebut akan dihelat pada 11 Agustus 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Konser yang akan digelar oleh Machine Guy Kelly ini bertujuan untuk memperkenalkan album keempatnya yang berjudul Hotel Diablo. Ini juga merupakan kali pertama kunjungan pria bernama lengkap Richard Colson Baker ini ke Indonesia dalam gelaran tur konser dunia.

Berdasarkan rilis yang diterima Okezone dari InTour Live dan iMe Group sebagai penyelenggara, penonton bisa memilih beberapa kategori tiket untuk menyaksikan penampilan dari pelantun Rap Devil ini.

Tiket Festival dengan penonton berdiri dibanderol seharga Rp1,5 juta. Kategori GA-2 yang free seat berada di sisi kiri dan kanan seharga Rp1,1 juta dan kategori GA-1 dengan posisi duduk dibanderol Rp1,5 juta.

Sebagai informasi tambahan, Machine Guy Kelly merupakan musisi asal Amerika yang telah menghasilkan tiga album. Ia pernah berkolaborasi dengan Camilla Cabelo dalam lagunya bertajuk Bad Things.

Sejumlah penghargaan juga pernah diraih oleh Machine Guy Kelly diantaranya MTV Europe Music Award (2012) untuk kategori US Artist About To Go Global, serta dua tahun berturut-turut (2012-2013) dalam ajang MtvU Woodie Awards di kategori Breaking Woodie dan Woodie of the Year.

Selain bergelut di industri musik, Machine Guy Kelly juga tercatat pernah membintangi sejumlah judul serial TV Amerika hingga film, Salah satunya lewat adu akting bersama Sandra Bullock dalam judul Bird Box yang tayang di Netflix.

