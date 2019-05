JAKARTA - Hubungan asmara Richard Kyle dan Jessica Iskandar terlihat semakin serius. Keduanya bahkan sudah bertukar cincin sebagai tanda pertunangan beberapa waktu lalu ketika berada di Amerika Serikat.

Meski demikian, Richard Kyle dan Jedar rencananya akan menggelar acara pertunangan lebih resmi dalam waktu dekat ini. Keduanya juga sudah mulai merencanakan pernikahan idaman yang katanya akan dihelat tahun ini juga.

Setelah dekat selama satu tahun, Richard mengaku bahwa Jedar adalah sosok yang pas untuk diajak melangkah ke pelaminan. Selama ini aktor film The Professional tersebut memang tak ingin terburu-buru agar bisa lebih mengenal keluarga satu sama lain.

Baca Juga: Richard Kyle Belum Kantongi Restu Orangtua untuk Nikahi Jessica Iskandar?

"Saya udah yakin dari awal sih. Menurut saya udah feelingnya ini jalan yang baik, ini bener juga, cuma tinggal kasih sedikit waktu aja. Kan aku bilang dari dulu dipaksa nikah buru-buru tapi lebih bagus kalau kita bisa get to know each other," kata Richard saat ditemui di Jakarta Selatan belum lama ini.

Sementara itu Jessica Iskandar memang selalu mendapatkan dukungan agar segera menikah dengan Richard. Apalagi ia dan anak semata wayangnya, El Barack, membutuhkan sosok seorang pria dalam kehidupan sehari-harinya.

Kesabaran Jedar akhirnya berbuah hasil. Setelah masa pendekatan dan pengenalan yang cukup lama, ia dan Richard kini sudah siap untuk membangun sebuah hubungan yang lebih serius dari sekadar berpacaran.

"So, buat aku udah pas apalagi bentar lagi kita udah setahun ya. 30 Maret kita kenal, pacarannya 30 Mei. Jadi, kayak pas banget udah satu tahun, ini momen yang baik," ucap pria yang juga berprofesi sebagai model tersebut.

(edh)