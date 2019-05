JAKARTA - Marshanda menghebohkan dunia maya ketika dirinya mengunggah sebuah konten positif lewat filur IGTV di akunnya, @marshanda99. Dalam unggahannya kali ini, Marshanda berbicara tentang pentingnya pergi ke psikiater jika sedang mengalami gangguan mental dan kejiwaan.

Alasan utama Marshanda membagikan video ini adalah karena dirinya mendapatkan sebuah direct message (DM) dari seorang netizen yang mengaku kebingungan apakah harus menghadap psikiater atau tidak. Kasus gangguan mental sang netizen ini membuat dirinya sendiri sampai hati menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 2,5 tahun.

Baca juga: Terungkap, Christian Sugiono Pernah Jadi Chef saat Tinggal di Jerman

"Jujur, pas baca DM itu aku panik. Aku punya pengalaman dalam abusive relationship ketika aku masih kecil. Not physically, but mentally. Aku ngerasa baca DM itu membangkitkan trauma masa kecil aku," kata Marshanda.

Tak ingin mendengar pengaduan pengalaman serupa terjadi kepada orang lain, Marshanda pun memohon agar sang netizen pergi menemui psikiater. Selama ini sang netizen memang merasa ragu dan malas karena stigma buruk masyarakat terhadap orang-orang yang pergi ke psikiater.

"Banyak orang punya stigma cuma orang bermasalah yang pergi ke psikiater, cuma orang aneh, orang gila, you know what? Semua orang di dunia ini bermasalah, semua orang di dunia ini sakit, dan pernah hancur, stres atau apapun itu. Pergi ke psikiater bukan tanda orang lemah tapi tanda orang berani karena dia berani menolong dirinya sendiri," ucapnya memberi suntikan semangat.

Mantan istri Ben Kasyafani ini lantas berterima kasih jika netizen yang ia maksud mau melakukan apa yang ia sarankan seperti dalam video. Ia sadar bahwa ada kesulitan tersendiri ketika seseorang mengalami gangguan mental seperti apa yang pernah ia alami.

Baca juga: Sempat Cidera, Chicco Jerikho Tetap Perbanyak Latihan Marathon

"Kalau kamu melakukan itu, gak cuma aku yang mau berterima kasih tapi keluargamu, anakmu, karena kita harus menyelamatkan diri kita sendiri sebelum orang lain. Kita harus jagain diri kita sendiri baru orang lain," pungkasnya.

Unggahan IGTV Marshanda ini menuai banyak pujian dari netizen lain. Banyak netizen berterima kasih karena Marshanda membagikan pengalamannya dan mengajak orang-orang yang mengalami gangguan mental untuk berani menemui psikiater atau psikolog.

(ady)