SEOUL - Boyband asal Korea Selatan AB6IX resmi debut dengan mengeluarkan mini album bertajuk B:Complete pada Rabu (22/5/2019). Selain itu, dalam waktu yang sama, boyband beranggotakan Lee Dae Hwi, Kim Dong Hyun, Lin Young Min, Park Woo Jin dan Jeon Woong ini juga meluncurkan video musik dari single utama album tersebut.

Video klip dari single berjudul Breathe itu dipublikasikan untuk pertama kalinya melalui saluran YouTube AB6IX di hari yang sama pukul 18.00 waktu Korea atau 16.00 WIB. Dalam video berdurasi 3 menit 40 detik itu ditampilkan wajah kelima personel boyband yang sebelumnya bernama BRANDNEWBOYS saat masa pra-debut tersebut.

Lewat lagu ini, boyband yang berada dalam naungan Brand New Music ini menyampaikan isu sosial mengenai debu-debu halus di Korea. Sementara itu, video klipnya sendiri menceritakan tentang sekelompok anak muda yang ingin hidup bebas.

Album B:Complete sendiri berisikan 7 buah lagu, yakni Absolute, Shining Star, Breathe, Friend Zone, Light Me Up, Dance For Two, dan Hollywood. Breathe didapuk sebagai single utama.

Para personel AB6IX bukanlah wajah baru dalam dunia musik Korea Selatan. Dua personel mereka, Park Woo Jin dan Lee Dae Hwi merupakan mantan member dari boyband Wanna One.

Sementara itu, tiga lainnya juga sempat menjadi trainee dalam agensi besar K-Pop. Kim Dong Hyun dan Lin Young Min merupakan mantan trainee di JYP Entertainment, sedangkan Jeon Woong sempat menjadi trainee di YG Entertainment.

