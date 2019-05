LOS ANGELES – Serial Game of Thrones tampaknya kembali kecolongan. Kali ini, di episode terakhir tampak sebuah botol plastik yang tak sengaja ditampilkan pada serial yang ditayangkan pada Senin (20/5/2019) waktu Indonesia itu.

Botol plastik tersebut tampak dalam adegan Grey Worm yang membawa Tyrion ke hadapan pemimpin Westeros. Pada menit ke-46.19 episode terakhir Game of Thrones, benda tersebut terlihat di belakang kaki Samwell Tarly.

Hal tersebut tampaknya menjadi pusat perhatian para penonton yang melihat lewat layar kaca mereka. Bahkan, di media sosial Twitter tak sedikit dari warganet yang merekam adegan tersebut dan menyoroti botol plastik itu.

“Pertama gelas Starbucks, sekarang botol plastik. Ini hanya menunjukkan betapa ceroboh dan tak bertanggungjawabnya pencipta Game of Thrones 8! Saya sangat kecewa dan kami berhak mendapatkan yang lebih baik @HBO!!” ujar salah seorang pengguna Twitter mengutarakan kekecewaannya.

Ini bukanlah kejadian pertama terjadi di Game of Thrones. Sebelumnya hal serupa juga sempat terjadi dalam serial yang ditayangkan oleh HBO ini. Dalam episode ke-4 yang bertajuk The Last of Starks, sebuah gelas kopi Starbucks juga terlihat di salah satu adegan.

(LID)