LOS ANGELES - Sebagian besar penggemar merasa kecewa dengan Game of Thrones Season 8. Sebagai sebuah musim penutup, GoT dianggap gagal memenuhi ekspektasi para penggemar dengan suguhan cerita yang kurang menarik.

Pada Senin lalu, Game of Thrones baru saja merilis episode kelima mereka dari Season 8 yang berjudul The Bells. Episode ini kembali menuai kritik karena dinilai terlalu lemah dari segi jalan ceritanya.

Padahal selama ini serial yang diadaptasi dari novel karangan George R.R. Martin ini selalu berhasil membuat cerita kompleks dengan adegan-adegan tak terduga di dalamnya.

Baca Juga: Sutradara Game of Thrones Garap Film Star Wars 2022

Para penggemar Game of Thrones akhirnya tak tinggal diam. Mereka membuat sebuah petisi agar Season 8 dibuat ulang dengan hasil yang lebih baik.

Hingga berita ini diturunkan, petisi Remake Game of Thrones Season 8 with Competent Writers sudah ditandatangani oleh lebih dari 161 ribu orang. Mereka menuntut penggantian D.B. Weiss dan David Benioff yang dianggap gagal menulis cerita akhir Game of Thrones dengan menarik.

Dalam penjelasan petisinya, duo D&D dianggap gagal lantaran serial Game of Thrones sudah melaju ke depan meninggalkan buku aslinya sendiri sejak Season 6 berakhir. D&D otomatis melanjutkan cerita yang ada dengan bantuan dari George.

Sayangnya, lanjutan cerita ini melenceng jauh dari ekspektasi semula para penggemar.

Beberapa poin utama kekecewaan penggemar dari episode The Bells Game of Thrones adalah cara kematian Cersei dan Jaime Lannister. Keduanya mati tertimbun reruntuhan bangunan akibat kemarahan Daenerys Targaryen dan Drogon di King's Landing.

(edh)